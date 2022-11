Unos 'madrugan' por marcha; otros, advierten presiones

CDMX.- Mientras decenas de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador "madrugaron" desde ayer en la tarde para posicionarse en el Ángel de la Independencia -desde donde arranca hoy la marcha de apoyo al Presidente-, otros advierten presiones para participar.

"Queremos el mejor lugar para marchar junto al Presidente", dijo Fabián Torres, del Frente Nacional Obradorista, que asegura tener representación en más de 30 ciudades del País.

A ritmo de cumbia, los obradoristas repartieron tortas de jamón y de mole en el Ángel.

Dijeron no ser acarreados.

En medio de la polarización por su propuesta de reforma electoral, y "provocado'"por la marcha ciudadana del 13 de noviembre para defender al INE, López Obrador se convertirá en el cuarto Presidente en encabezar una movilización multitudinaria para demostrar que tiene el apoyo ciudadano.

Funcionarios, desde gobernadores y alcaldes hasta diputados federales y locales, coordinaron la movilización desde sus estados hacia la CDMX.

A los simpatizantes de AMLO se les ofreció el transporte, y, en otros casos, hospedaje, despensas e incluso dinero.

De acuerdo con testimonios, tianguistas, comerciantes, taxistas y otros beneficiarios de apoyos gubernamentales fueron advertidos que debían participar en la manifestación, si no querían perder sus beneficios.

"Me dijeron que si no voy, por cuatro fines de semana, sábado y domingo que se pone el tianguis, no podría vender", afirmó Don Luis, quien tiene dos puestos en el tianguis de la Colonia Michoacana, en la Alcaldía Venustiano Carranza.