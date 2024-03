Urge AMLO a PJ resolver impuestos de Salinas Pliego

Agencia Reforma / AMLO pidió a los magistrados del tribunal que revisa el caso de la deuda de impuestos del empresario Ricardo Salinas Pliego resolver ya.

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los magistrados del tribunal que revisa el caso de la deuda de impuestos del empresario Ricardo Salinas Pliego resolver ya.

Durante la mañanera, López Obrador dijo esperar que los magistrados tomen una resolución antes de que él deje la Presidencia.

"Este caso que mencionaba está en los juzgados, yo espero que antes de terminar, los magistrados de este tribunal donde está el juicio sobre este asunto que son impuestos no pagados y litigados desde la época del Presidente Fox, yo espero que ya los magistrados, porque ni modo que no van a poder en 6 meses resolver", pidió AMLO.

"Aunque hay tácticas dilatorias, un Ministro de la Corte tuvo este expediente un año en su gaveta, Aguilar se apellida el Ministro".

El Mandatario federal reveló que en el tribunal se presentó un proyecto para no cobrar los impuestos, pero no fue aprobado, por lo que se debe realizar otra propuesta.

"Cuando lo dimos a conocer aquí, lo sacó, incluso otros compañeros Ministros o Ministras resolvieron que tenía que ir al tribunal donde está. Ahí ya ese caso, ya habían presentado un proyecto para no cobrar los impuestos, pero como son tres, dos dijeron 'no estamos de acuerdo con el proyecto', y no lo aprobaron y van a hacer un nuevo proyecto, es lo que me informa el Procurador Fiscal y tienen ya que resolverlo", expresó López Obrador.

-¿Usted confía en que se va a hacer este cobro de impuestos?, se le preguntó.

"Sí, en 6 meses sabemos, en menos tiempo".

El lunes 4 de marzo, el Presidente López Obrador reveló que había ofrecido al empresario Ricardo Salinas Pliego una quita de 8 mil millones de pesos a la deuda fiscal que mantiene con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El Mandatario confirmó que le ordenó al SAT y a la Procuraduría Fiscal descontar recargos y otros conceptos, con la idea de que sólo pagara 14 mil millones de pesos, de los más de 22 mil millones que debe. Pero ese ofrecimiento no fue aceptado por Salinas Pliego.