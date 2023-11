Urge AMLO a PJ resolver sobre adeudo de Salinas Pliego

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Poder Judicial llegar a una resolución sobre los adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego por más de 25 mil millones de pesos.

"Imagínense la sanción que se debió haber aplicado al ministro que guardó 10 meses el expediente del pago de impuestos de Azteca de 26 mil millones, 10 meses... ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita? Me van a salir de manera leguleya que no hay término, no hay tiempo. Ellos pueden llevarse el tiempo que quieran -que por cierto después de 10 meses se votó el asunto- se regresa al juzgado y no vaya a ser que se lleven otros 10 meses.

"Ya deben resolver en un sentido u otro, ya tomar la decisión. No es un asunto personal, no es censura, nada, es que hay una deuda de 26 mil millones. La autoridad competente, el Poder Judicial, debe resolver si es justo o no, pero esto viene desde la época de Fox, cuántos años o sexenios, ya con el de nosotros cuatro. Entonces, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura?, ¿para qué están ahí?", comentó López Obrador en conferencia.

En agosto pasado, el Gobierno federal entró en pugna con la empresa Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, por adeudos fiscales que superan los 25 mil millones de pesos. Acusó que Elektra ha abusado y mediante recursos legales evita que se le cobren sus deudas millonarias al fisco con auxilio del Poder Judicial.

El Ministro de la Corte Luis María Aguilar fue responsabilizado por dilación legal del caso, al detener el expediente por ocho meses para evitar su revisión.

Incluso, el Procurador Fiscal y la Secretaria de Gobernación anunciaron que presentarían una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia contra el Ministro.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal aclaró que no se trata de un asunto personal en contra de Salinas Pliego y afirmó que no quitará el dedo del renglón hasta que la Corte actúe.

"Y no quise tratar el caso del juez, quise tratar el caso del Ministro, de los de arriba, porque son los que dan el mal ejemplo. ¿Creen que es normal que un caso de estos se lleve tanto tiempo? Y que conste no es un asunto personal, para nada. Nada más que deben de resolver los Ministros y ya es definitivo, sería como ellos mismos dicen: cosa juzgada. Y no voy a quitar el dedo del renglón, ahí me van a ayudar ustedes a contar cuánto tiempo sin resolver (llevan).

"Porque estamos hablando de 26 mil millones de pesos. Si la empresa tiene razón, que los magistrados lo resuelvan. Si son cuatro juzgados, cada uno son tres magistrados, son 12 los que van a resolver, 12 sobre los 26 mil millones, porque la Corte regresó para que decidan sobre este asunto. A uno le tocó creo que 18 mil millones, a otro 2 mil... entonces ahí es lo que quiero ver cómo andamos", explicó.

López Obrador dijo que su Gobierno ya no puede apelar que el caso se haya regresado a los juzgados, por lo que todo dependerá del tiempo que tome la resolución.

"Ya no hay (forma de apelar), es la última instancia, y no es conmigo, es con la ley. Ya ven cómo invocan el Estado de Derecho, ya es cuestión de tiempo, no se vayan a llevar otros 10 meses, ya lo tienen estudiado y ya no se puede de manera descarada usar tácticas dilatorias, lo que hizo el Ministro. Está interesante, ¿verdad?, no nos aburrimos", agregó.