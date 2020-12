Urge López Obrador a quedarse en casa 10 días

Excelsior

Ciudad de México.- Ante el alarmante número de contagios por Covid-19 en la capital del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no salir de casa en los próximos 10 días.

Ese fue el llamado del jefe del Ejecutivo federal a los mexicanos luego de reconocer la manera responsable en la que se comportaron el 12 de diciembre pasado al no acudir a celebrar presencialmente a la virgen de Guadalupe en un aniversario más de sus apariciones en el cerro del Tepeyac.

López Obrador insistió en que no se prohibirá a la gente que salga a hacer sus actividades ya que el ciudadano es mayor de edad y sabe cuidarse.

"Entonces, lo mismo, que nos cuidemos nosotros, prohibido prohibir y son 10 días, eso es lo que le pido a la gente, estos 10 días sobre todo, porque del 14 al 24 se llenan las calles, conozco lo que pasa aquí en la capital, porque el 24 se acostumbra a pasar la noche en familia y estos días es cuando hay más tráfico.

“Son estos 10 días, ayuden todos, vamos a cuidarnos porque así evitamos que haya más contagios, la saturación de hospitales", señaló el presidente en su convocatoria a actuar con responsabilidad.

A manera de precaución, enfatizó que se realizan gestiones desde su gobierno para ampliar la capacidad hospitalaria, aunque no quieren que nadie se enferme.

"Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y sí podemos hacerlo, sin necesidad de que nos digan: firmes, no se muevan, no salgan, no esto, no lo otro. No, ya sabemos, o sea, sana distancia, lavarnos las manos, el aseo personal, sólo salir si es indispensable, si es realmente necesario. Las reuniones familiares ahora hacerlas en casa, sólo con los que vivimos" remarcó el presidente.

Finalmente, sostuvo que ya viene la vacuna contra el Covid a nuestro país y se lucha para que se cumplan los convenios firmados con antelación a fin de que se hagan efectivos los acuerdos.