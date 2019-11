Urge México a Bolivia repliegue militar

Ciudad de México.- El Gobierno de México urgió a Bolivia a retirar a las fuerzas armadas de las calles para que no se enfrenten a la población.

Durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la representante de México ante el organismo, Luz Elena Baños, afirmó que el País está preocupado por las operaciones combinadas efectuadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Bolivia para reprimir manifestaciones públicas, en las que, acusó, se ha hecho uso excesivo de la fuerza.

"Hacemos un llamado a todas las fuerzas armadas de dicho país a que regresen a los cuarteles y no se enfrenten a la población", indicó.

Asimismo, la diplomática señaló que México promoverá y apoyará la realización de elecciones libres en Bolivia bajo estándares internacionales, pues afirmó que estos son los cimientos más sólidos para promover la estabilidad y la prosperidad de cualquier país.

Destacó que ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó que un total de 23 personas han perdido la vida en el contexto de la violencia social post electoral, 715 han sido heridas y 624 fueron detenidas.

Baños expresó también la preocupación de México por la publicación del Decreto No. 4078 el pasado 15 de noviembre, el cual pretende eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad del orden público.

"Como lo señala la CIDH en su comunicado publicado el día de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la persecución penal, así como cualquier otro obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos", manifestó.

Por otro lado, el Gobierno mexicano llamó también a permitir las sesiones de la Asamblea Legislativa de Bolivia.

"Es la Asamblea Legislativa la representación legal y legítima del pueblo boliviano y el único órgano constitucionalmente facultado para aceptar la renuncia del Presidente y Vicepresidente, así como para convocar elecciones y renovar el órgano electoral", recalcó Baños.

Finalmente criticó la forma en la que últimamente se está negociando en la OEA, dijo, excluyendo a un grupo de Estados miembros.

"Esto profundiza la división al seno de la Organización", afirmó.

El Gobierno de la autoproclamada Presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, podría lanzar este miércoles por decreto la convocatoria a las elecciones si no logra un acuerdo con la Asamblea Legislativa, cuya mayoría apoya al ex Mandatario Evo Morales.