Urge senadora sanción a Fox por ataques a Mariana Rodríguez

Ciudad de México.- Laura Ballesteros, senadora de Movimiento Ciudadano, pidió en la Cámara alta que se sancione al ex Presidente Vicente Fox por los ataques contra Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador de Nuevo León, Samuel García.

"En las redes sociales... de la violencia política de género ejercida por Vicente Fox hacia Mariana Rodríguez Cantú. En la antesala de las campañas electorales es muy importante que este Pleno tome nota", pidió.

"Para que estas conductas no solamente sean reprobadas, sino que sean sancionadas y que no vuelvan a suceder", agregó la legisladora ante el Pleno del Senado.

En medio de las precampañas presidenciales, Fox desató polémica y una lluvia de críticas, hasta de la panista Xóchitl Gálvez, luego de insultar a Rodríguez, a quien llamó "dama de compañía".

El panista hizo una publicación en X, antes Twitter, replicando a su vez un mensaje sobre el emecista y su esposa.

"Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía", escribió Fox.

Rodríguez, quien dirige la oficina Amar a Nuevo León, le respondió en la misma red social que no es dama de compañía y le enfatizó que no le permite que le hable así ni a ella, ni a ninguna otra mujer, por tratarse de violencia.

"No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar", expresó Rodríguez.

El ex Presidente siguió la discusión pidiendo a Rodríguez no hacerse "mártir", sosteniendo que en la discusión electoral hay libertad de expresión.

Tras los ataques, MC presentó una denuncia contra Fox, cuya cuenta en la red social X desapareció el lunes.

"Hay candidatas, precandidatas y precandidatos que están buscando representar a la comunidad y se viene una generación fuerte de mujeres hoy para buscar estas aspiraciones", abundó Ballesteros.

"Es muy importante que busquemos aquí en el Senado de la República meter un freno a lo siguiente y además, por supuesto, tener una posición muy clara ante la violencia política de género, que sucede en todos los ámbitos de la política de este País".