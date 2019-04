Urge SNTE a Senado avalar reforma educativa

Ciudad de México.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lanzó un exhorto al Senado para que acelere la aprobación del proyecto de dictamen de reforma educativa avalada por diputados.

En conferencia de prensa, el secretario general del sindicato, Alfonso Cepeda Salas, acompañado de los 55 secretarios seccionales refirió que el 80 por ciento de las demandas propuestas por el SNTE fueron incluidas en el dictamen.

Manifestó la conformidad de esta organización con los términos aprobados en el Palacio Legislativo de San Lázaro y llamó a que se apruebe lo antes posible y si es necesario, acotó, que se haga en un periodo extraordinario.

Cuestionado sobre señalamientos de organizaciones civiles de que la redacción del artículo décimo sexto transitorio abre la puerta al manejo de plazas por parte de sindicatos, refirió que ellos no ven este riesgo.

Cepeda señaló que son conscientes de que persisten estas prácticas, no necesariamente son los sindicatos quienes realizan este tipo de ilegalidad.

"Hay que revisar a fondo qué sucede en las ventanillas (...) eso no lo hace ya el sindicato porque no tenemos acceso a estos aspectos. Creo que habrá una acción de fondo, medidas de fondo para dar solución a esta problemática", expuso.

Consideró que esto es más evidente en las entidades y solicitó que no se haga mal uso de mecanismos como la prelación, que haya procesos limpios y respetuosos del mérito de aspirantes que deseen ingresar al servicio docente.

Al preguntarle sobre si estaría de acuerdo con el método propuesto por la Presidencia, de que la elección de líderes sindicales sea mediante el voto universal, indicó que existe disposición para analizar esta opción y en un futuro aplicarla.

Aunque, consideró que con un número de 2 millones 400 mil agremiados, este proceso se vislumbra complicado.

Afirma SNTE ser aliado de AMLO

El dirigente nacional del SNTE aseveró que su lucha por los derechos laborales será institucional y que uno de los principales acuerdos tomados en la asamblea de ayer fue ser aliados del Gobierno.

"Nos declaramos aliados del señor Presidente de la República", resaltó.

"Aquí en este sindicato, el que menos estudios tiene es licenciatura", presumió, al resaltarse como "El ejército intelectual del Presidente".

"No somos acomodaticios o convenencieros", insistió.

Aunque acotó que no serán un sindicato de Estado, sino sólo ponderarán la institucionalidad.

Informó que los acuerdos con las autoridades educativas avanzan y les han externado la certeza de que reinstalarán a un total de 963 maestros cesados tras la aplicación de la reforma educativa del sexenio anterior.

De los cuales, especificó, 300 ya fueron reinstalados y el resto están en este proceso.

En conferencia, evadió pronunciarse sobre la intención expresada por la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, de recuperar las riendas del sindicato.