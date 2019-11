Urgen a AMLO ayuda por fertilizante

Ciudad de México.- La autoridad indígena, Jeremías Cabrera Ortiz, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador intervenir en el programa de entrega de fertilizantes a campesinos de Guerrero.

Durante su participación en el mitin del Mandatario federal en Chilapa de Álvarez, el representante acusó que hubo fallas en la entrega del insumo.

"En esta temporada de lluvias a muchos de nosotros no nos entregaron el fertilizante, y quienes sí lo recibieron no fue a tiempo, ni completo", denunció.

"Necesitamos que se corrijan las fallas de este programa y se nos apoye con urgencia".

Asimismo, pidió que se garantice la seguridad de los pobladores.

"El tema de la inseguridad es de primera importancia, el clima de violencia no nos permite vivir en paz, necesitamos que se nos brinde mayor seguridad de nuestros pueblos y fomentar el deporte y la cultura de nuestros jóvenes", demandó.

Además, señaló la necesidad de contar con universidades indígenas interculturales en la zona y educación bilingüe en todos los niveles educativos.

El Presidente López Obrador asistió a Chilapa de Álvarez, Guerrero, para sostener un diálogo con los pueblos Náhuatl, Mixteco, Tlapaneco y Afromexicano.