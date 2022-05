Urgen a beneficiarios pagar créditos del Bienestar

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a beneficiarios a que paguen sus créditos del Bienestar.

"No dejen de abonar porque es un crédito que se entregó de manera amplia durante la pandemia para apoyar a muy pequeños comerciantes y a la gente que tenía su pequeño negocio y a los que tenían trabajadores inscritos en el IMSS, hasta 10 trabajadores, que a pesar de la pandemia no los despidieron", dijo.

"Se dieron estos créditos a 3 años, hay que ver cuánto se ha recuperado de estos créditos a la palabra y cuánto de las tandas, es un monto menor y el propósito es reactivar la economía popular, donde se ayuda a mucha gente que tiene pequeños negocios"

El 13 de abril, REFORMA publicó que de los 851 mil 502 mexicanos que entre 2019 y 2020 obtuvieron un préstamo de 6 mil pesos del Programa de Microcréditos para el Bienestar, mejor conocido como "Tandas para el Bienestar", el 83 por ciento no hizo ningún reembolso o lo hizo parcialmente.

En conferencia, el Mandatario federal detalló algunas de las funciones de la Financiera para el Bienestar, la cual servirá para la dispersión de recursos, manejo de remesas, ahorros y otorgar créditos.

"Vamos a presentar un informe y si, Telecomm se va a convertir en le Financiera del Bienestar y va a tener como una de sus funciones la de administrar, otorgar y cobrar los créditos a la palabra, va a ser la única institución encargada de los créditos a la palabra y de recuperarlos para que como fondo revolverte se siga apoyando a la gente"

- ¿Cambiarán los lineamientos?, se le cuestionó.

"Sí, tenemos que ajustar la normatividad, porque Telecomm no está para eso, hay mil 700 oficinas, no queremos que desaparezcan, no queremos despedir trabajadores, que tienen muchos años, y vamos a darle más funciones. Lo ideal hacia adelante, pero ya no nos alcanza el tiempo, sería fusionar Telecomm con el Banco del Bienestar".

Tras reiterar que la actual Telecomm se transformará en Financiera con mil 700 sucursales, el tabasqueño aseguró que la Financiera ofrecerá a los ahorradores los mejores rendimientos.

"El Banco de Bienestar va a ser para la dispersión de fondos, porque va a ir creciendo el volumen, va a llegar hasta cerca de 700 mil millones de pesos. Telecomm convertido en Financiera del Bienestar va a tener otras funciones, por ejemplo el ahorro, pero básicamente Telecomm, para que la gente pueda ahorrar, se les va a dar toda la garantía y buscando que se les pague bien, el interés más alto por sus ahorros", dijo.

"Otra función es la que ya lleva a cabo, los telegramas, los giros. Otra función es que en esas mil 700 oficinas puedan también dispersar recursos, lo hacen de bancos comerciales. Otra función es la de las remesas, ahora está aumentando 2.5 o 3% las remesas que llegan al País, pero cuando esté bien estructurada la financiera, va a aumentar mucho, porque le vamos a pedir a los paisanos que utilicen esa vía segura y con seguro de que les va a llegar a sus familias el dinero", detalló.

La Financiera será la única institución pública para entregar recursos de los programas Créditos a la Palabra y las Tandas para el Bienestar.