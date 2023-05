Urgen a esclarecer paradero de Lesly

Tomada de Twitter: @AlessandraRdlv / Alrededor de 100 personas, entre familiares y amigos de Lesly, marcharon en Paseo de la Reforma

Ciudad de México.- A 13 días de que Lesly Martínez desapareció, su familia no cuenta con ninguna pista que permita ubicarla ni información de avances por parte de la fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de Morelos.

La noche del 30 de abril, la joven de 30 años, se comunicó con su familia cuando regresaba de Morelos, a donde había viajado en compañía de su ex pareja, identificado como Alejandro Alberto "N", quien ya cuenta con una ficha de búsqueda por parte de las autoridades.

La llamada que sostuvo a las 21:00 horas con sus padres es el último rastro con el que se cuenta. Desde entonces, los avances han sido escasos, explicó ayer Iscar Martínez, hermano de Lesly.

"Hasta el momento no hay nada en el avance ni en la búsqueda, no hay rastro de dónde la pudo haber dejado su ex pareja ni de su paradero, pero ya está la denuncia por desaparición forzada en contra de él y también se levantó una ficha de búsqueda", contó.

Gabriela Colín Sánchez, madre de Lesly, aseguró que su hija sufría violencia física y verbal por parte de Alejandro Alberto.

"Lo dejó de ver porque yo platiqué con ella, le dije: 'hija, ese tipo no debe ser tu pareja', ni su amigo siquiera", detalló Gabriela.

Hoy, familiares y amigos realizaron una marcha en Paseo de la Reforma para visibilizar el caso y exigir que las autoridades apresuren las investigaciones.

"Hay una familia que la está buscando, unos hijos que la esperan en su casa y la petición que le haríamos a la fiscalía es que, por favor, no suelten el caso, porque nosotros no vamos a parar hasta que la encontremos", dijo Diana Ramírez, cuñada de Lesly.

A lo largo de esta semana, se han organizado búsquedas en la zona del Lago de Tequesquitengo, del Río Amacuzac y en Parres El Guarda para intentar ubicar a la joven.

Pero hasta ahora, los recorridos no han arrojado ningún tipo de resultado.

El 9 de mayo, la familia acudió a la Fiscalía de Morelos y fue hasta ese momento que fueron informados de que las autoridades contaban con una declaración por parte de familiares de Alejandro Alberto, en la que se asentaba que este habría confesado el feminicidio. La ficha de búsqueda del hombre fue liberada tras esto.