Urgen a Herrera liberar recursos

Ciudad de México.- El mayor reto de Arturo Herrera como secretario de Hacienda es liberar recursos para impulsar la inversión en obra pública.

Este gasto es crucial para lograr un mejor y mayor crecimiento económico, pero compite con otros compromisos de gasto, entre los que destacan los programas y políticas planteadas por la actual Administración, coincidieron especialistas.

Hasta ahora no se ha logrado cambiar la tendencia decreciente de la inversión en infraestructura, a pesar de que la meta para este primer año de Gobierno es incrementarla en un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB).

Durante los primeros cinco meses del año, la inversión pública en obra registró una caída de 16.4 por ciento real con relación al mismo periodo de 2018.

Destaca el desplome de 51.1 por ciento en los recursos destinados a comunicaciones y transportes y de 22.7 por ciento al sector salud, según Hacienda.

Al cierre de 2018, la inversión en obra pública fue equivalente a 2.6 por ciento del PIB, el menor nivel registrado en los últimos 12 años, debido a una política de reducción del gasto para contener el crecimiento de la deuda pública.

Acelerar el gasto público es importante para darle un impulso a la economía mexicana, afirmó Marco Oviedo, jefe de investigación económica para América Latina de Barclays.

"Es importante en la medida en que afecta a proveedores del Gobierno, tiene implicaciones en el gasto interno y al liberarse podría darle un impulso adicional a la actividad económica", dijo.

Sin embargo, ninguno de los grandes proyectos de infraestructura de la nueva Administración indican que iniciarán a la brevedad.

"Hasta ahorita no vemos ningún proyecto que esté listo para detonarse en infraestructura, se ha hablado del Tren Maya, Tren Transístmico, de la refinería, del aeropuerto, pero el aeropuerto está parado por un juez, no hay estudios de factibilidad del Tren Maya ni para el Istmo y para la refinería, los privados dicen que es muy difícil", comentó Oviedo.

La caída de la inversión física afecta el crecimiento nacional principalmente en los sectores de la construcción, energético-minero y manufacturas, afirmó José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Herrera, señaló, enfrentará el reto de reactivar la inversión física en un marco de finanzas públicas sanas y de compromisos de alto gasto social.

Por lo tanto, aseguró que el nuevo Secretario no sólo debe invertir en el sector energético, también ampliar la inversión en grandes obras de ingeniería civil, vivienda, infraestructura educativa y salud pública. Además de desarrollar estrategias para crecer la vinculación con inversión privada.