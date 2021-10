Urgen a OMS avalar más vacunas, sin tendencias políticas

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un llamado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que apruebe a la brevedad las vacunas contra Covid-19 que han demostrado eficacia.

Asimismo, urgió al organismo a actuar con apego a la ciencia y sin tendencias políticas.

"Vamos a pedir a la OMS que termine de dar los certificados a las farmacéuticas de todo el mundo que han entregado vacunas, que han demostrado su eficacia y que no han generado ningún problema de salud, que ya la OMS se apure porque lleva ya mucho tiempo en el trámite y hay vacunas que todavía no tienen autorización de la OMS, que se han aplicado y que han salvado vidas, y lo más importante, que no hay reportes en el mundo que hayan causado daño", expresó.

"La OMS tiene que actuar con rectitud, sin tendencias políticas o ideológicas, con apego a la ciencia, entonces ya queremos que resuelvan sobre la certificación de todas las vacunas, lo que consideramos de sentido común, de juicio práctico, es que si se han aplicado las vacunas y han ayudado y no han perjudicado, ¿por qué no se les ha dado autorización? ¿Por qué tanta demora?, ya me ahorraron una carta que iba a enviar a la OMS, ese es mi punto de vista, ya pasó mucho tiempo y esto no tiene que ver con banderías políticas o ideológicas, sino con la ciencia".