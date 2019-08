Urgen a Peralta 'ajustarse' a ley por autodefensas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al subsecretario de Gobierno de la Segob, Ricardo Peralta Saucedo, "ajustarse" a la Constitución y las leyes, tras revelarse que mantenía diálogo con autodefensas para deponer las armas.

"Él (Peralta) tomó esta decisión porque lo invitaron a participar, se habló de este asunto en el gabinete de seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes. No estoy de acuerdo con este programa", afirmó en conferencia matutina.

Reiteró que su Gobierno no promoverá a las autodefensas, porque no puede haber "grupos ilegales" haciendo funciones de seguridad pública.

"Pienso que fue un error promover estos grupos, porque fueron en algunos casos, en la mayoría, auspiciados por el mismo Gobierno, creo que eso no corresponde a lo que establece la Constitución.

"No tiene que ver con un auténtico Estado de derecho, quien tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos es el Estado, no pueden haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública, eso no debe de permitirse, eso demuestra una incapacidad para atender la seguridad", señaló.

El pasado martes, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que integrantes de la dependencia federal han dialogado con grupos de autodefensa interesados en dejar las armas.

El primero de agosto, el subsecretario Peralta se reunió con representantes de un grupo de autodefensas en Hidalgo, Tamaulipas, donde anunció el arranque de una cruzada nacional por la pacificación.