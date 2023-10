Urgen consejeros de INE nueva sesión para votar paridad

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Seis consejeros enviaron a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, una solicitud formal para convocar este viernes, de manera urgente, a sesión del Consejo General para aprobar la paridad en gubernaturas.

"Solicitamos convoque a sesión extraordinaria urgente a los integrantes del Consejo General de este Instituto, en atención a la proximidad del inicio de las precampañas electorales en la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán", indica el oficio.

Los consejeros piden aprobar el acuerdo de paridad con otro nombre al desechado ayer en una votación caótica, pero con la misma parte sustancial para obligar a los partidos a entregar cinco de las nueve candidaturas a gobiernos locales que se renovarán en el 2024.

"Proyecto de acuerdo del consejo general del instituto nacional electoral, por el cual, atendiendo los criterios de las sentencias SUP-RAP- 116/2020, SUP-JDC-91/2022, SUP-JDC-434/2022 Y SUP-RAP-220/2022, y el incidente oficioso de incumplimiento de sentencia se emite el procedimiento para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en los procesos electorales locales de 2024 en los que participen, ya sea de manera individual, por coalición o candidatura común", indica.

Los consejeros Claudia Zavala, Dania Ravel, Carla Humphrey, Jaime Rivera, Martín Faz y Arturo Castillo que solicitan la nueva sesión son quienes votaron en contra del proyecto de paridad en términos generales que se discutió ayer, al considerar que la argumentación no era la adecuada.

La consejera Zavala explicó que no se trató de una confusión al momento de votar, sino que para los seis que votaron en contra, lo que procedía era anular el proyecto original para sustituirlo por otro, con una argumentación más sólida.

Lo que procedía, informó, era aplicar el artículo 24, numeral 10 del Reglamento de Sesiones del Consejo.

"En caso de no existir consenso respecto de las modificaciones propuestas, se procederá a realizar en primer lugar una votación en lo general del Proyecto de Acuerdo o Resolución sometido a consideración del Consejo en los términos originales, excluyendo de esta votación los puntos que se reserven para una votación en lo particular.

"Posteriormente, se podrán realizar dos votaciones en lo particular por cada propuesta planteada; la primera para someter a consideración el proyecto circulado y de no ser aprobado, se procederá a votar la propuesta alterna", indica el apartado de cómo debió realizarse la votación.

Este viernes, en una entrevista radiofónica, Zavala acusó una mala conducción de la sesión por parte de la Presidenta del INE y de la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva.

Incluso, dijo, hilando situaciones, no le gustaría pensar que existe una actuación de mala fe.

Tras la sesión de anoche, en entrevista, Taddei responsabilizó del error a quienes votaron en contra del proyecto, pues aseguró que debieron hacerlo a favor para darle paso al resto de las votaciones.

"Lo que acabamos de ver es que había una mayoría, hay una mayoría, ya hay una decisión de favorecer a la mujer, eso es en el pleno del Consejo, todos la tenemos.

"La votación, cuando se somete con un proyecto de engrose de esta naturaleza, es lo que complicó la votación; hubo un error en la votación. No se aprobó en lo general, no sigue la votación, no puede continuar", argumentó.

Anoche algunos consejeros se reunieron, pero no llegaron a ningún acuerdo sobre el trámite a seguir para destrabar el acuerdo.

Ravel aseguró que debido a que la parte central del proyecto, como es la cuota a partidos y cómo deberán garantizarlo, no se tocó, sigue vigente.

Pese a que en la sesión de ayer, 10 de los 11 consejeros se pronunciaron a favor de la cuota, la consejera Norma de la Cruz, sorprendió con un mensaje en sus redes sociales.

"Hoy en el Consejo General del @INEMexico solo alcanzamos 5 votos a favor de la #ParidadDeGenero para #Gubernaturas. Seguimos dialogando para, en una próxima sesión, alcanzar los votos necesarios y que así 5 candidaturas sean para mujeres", indicó, sin aclarar que el considerando donde venía la cuota se excluyó para una votación en lo particular que no sucedió.

De acuerdo con el Reglamento de Sesiones del Consejo, la convocatoria a una sesión extraordinaria podrá convocarse con 48 horas de anticipación.

Sin embargo, si los convocantes consideran que es "de extrema urgencia o gravedad", el presidente del INE podrá convocar hasta con seis horas de anticipación.

Por ello, afirmaron consejeros, están a la espera de la "buena voluntad" de la presidenta, para que la sesión se realice este mismo viernes.