Urgen detención de militares por caso Ayotzinapa

Reforma

Chilpancingo, Gro.- Melitón Ortega, vocero del movimiento de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, afirmó que a más de una semana que el Gobierno federal les informó sobre los avances de las investigaciones todavía no saben si ya fueron ejecutadas las órdenes de aprehensión contra militares del 27 Batallón de Infantería.

"Vemos muy lentas esas órdenes de aprehensión porque hasta ahora no se nos ha informado si ya están detenidos algunos de los militares", señaló Ortega, quien es tío del normalista desaparecido, Mauricio Ortega.

Ortega aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene todos los nombres de los militares que participaron en los hechos de Iguala hace seis años en Iguala.

"La verdad estamos viendo muy lento todo esto pese a que en la reunión con el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos prometieron que esto se iba agilizar", dijo Melitón Ortega.

Advirtió que si la FGR sigue con esa lentitud, los padres de los 43 van a intensificar las movilizaciones en los próximos días.

Además, consideró, el Gobierno federal también está actuando con lentitud en las búsquedas de los normalistas; en la investigación al ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero, al ex Procurador General de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, y a la ex presidenta del Poder Judicial en Guerrero, Lambertina Galean Marín.

A la ex magistrada Lambertina se le acusa de haber ordenado el ocultamiento o destrozar los videos de las instalaciones de Ciudad Judicial de Iguala, cuando hombres armados y policías se llevaron por la fuerza en camionetas a más de una veintena de normalistas de Ayotzinapa tras bajarlos de un autobús.

"Que nadie de estos, Ángel Aguirre, Iñaky Blanco y Lambertina, estén alegres porque hay una carpeta de investigación en su contra", sentenció Melitón Ortega, entrevistado durante una protesta por el caso de dos normalistas asesinados a balazos hace seis años durante un aparente asalto.