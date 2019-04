Urgen discusión pública sobre mariguana

Organizaciones a favor del uso "cultural" de la mariguana exigieron al Senado analizar y discutir su propuesta de Ley Nacional para el Aprovechamiento y la Regulación de Cannabis.





A fuera del recinto legislativo, los activistas demandaron que sus proyectos formen parte del del Plan Nacional de Desarrollo que impulsa el Gobierno federal.



Los consumidores de mariguana pidieron al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, discutir públicamente los proyectos sociales y educativos que más de 20 asociaciones civiles tienen a favor de la legalización de la hierba.



Alfonso Jesús García Pérez, coordinador de "Mariguana Liberación", explicó que ya desarrollaron un proyecto legislativo y uno de seguridad nacional.



Así como un proyecto de "Amor y Paz", un programa ecológico integral que contiene educación ambiental y rescate del ciclo del agua y un plan de participación ciudadana.



"Proponemos una cultura cannabica y un buen modelo para que se justifique la despenalización y es un buen modelo para que la sociedad siga nuestro ejemplo para la pacificación del País", dijo en el Senado, donde se reunió con el legislador José Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura.



García Pérez llamó a los legisladores a tener un Parlamento abierto para consumidores de mariguana.



En tanto, al Gobierno federal le solicitó una mesa de diálogo para que escuche a los consumidores de esta droga.



"En el tema de la mariguana todo mundo opina y todo mundo es progresista, pero los consumidores no hemos participado", reprochó.



"Somos los sujetos de la despenalización, somos el tema de la despenalización y no participamos".



Consideró que la legalización de la mariguana debe ser para uso "cultural", porque el uso recreativo es embriagante, viola el marco internacional y con el término "recreativo" se escandaliza a la sociedad.



"El principal tema no es la despenalización (de la mariguana) porque es la moda. Cualquier político que se quiere hacer famoso toma el tema de la mariguana", opinó.