Urgen en migración un enfoque regional

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Los presidentes de los países latinoamericanos y caribeños que participarán mañana en el encuentro sobre migración en Palenque, Chiapas, deben asumir su responsabilidad ante el incremento de la migración en la región, consideraron miembros de organizaciones sociales y responsables de albergues.

Las principales causas que originan los desplazamientos, consideraron, son la violencia, la inestabilidad política, la inseguridad pública, la pobreza, la impunidad y la persecución política que se da en las localidades de origen.

"Sabemos que es muy difícil poder tratar estos problemas de raíz porque no nada más es un país, estamos hablando de continentes enteros, pero es un buen comienzo".

"¿Qué es lo que origina que estas personas emigren de sus lugares de origen? Principalmente son los temas de violencia, la inestabilidad política, la falta de empleo, la falta de servicios de salud, que es lo que los migrantes manifiestan cuando llegan a nuestra frontera", indicó Francisco Loureiro, responsable del albergue San Juan Bosco, ubicado en Nogales, Sonora.

Convocados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los mandatarios de Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Haití, Cuba, Belice, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá se reunirán mañana en Palenque, Chiapas, para abordar el fenómeno migratorio.

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, lamentó que al encuentro no hayan sido convocados los migrantes ni las organizaciones de la sociedad civil que en la región trabajan para atender los desafíos que implican los flujos irregulares de personas.

"Hay colectivos que se han formado de migrantes y solicitantes de asilo; por ejemplo, hay colectivos de venezolanos, estas personas hubieran sido ideales para haber ido a transmitir directamente su experiencia porque algunas de ellas vienen recorriendo corredores migratorios muy peligrosos como el Darién (frontera entre Panamá y Colombia).

"Ellos podrían decir cuáles son las cosas que están fallando en los corredores migratorios, pero sobre todo qué es lo que los Estados deberían de garantizar, no solamente los Estados que están en los tránsitos, sino también los países de origen. Estamos viendo que vienen algunos presidentes de los países de origen, donde hay una absoluta ausencia de protección de sus nacionales", señaló.

La responsabilidad de la migración, consideró Irineo Mujica, líder de la Organización Pueblos Sin Fronteras, no es solamente de los países de tránsito y de destino, sino sobre todo de los países de origen cuyos gobiernos no generan las condiciones económicas, política y sociales para que sus ciudadanos no tengan la necesidad de irse a buscar una mejor vida.

"Yo recorrí el Darién y toda la ruta migrante y me di cuenta que no hay una corresponsabilidad de los países, ni para sus connacionales que están migrando, ni tampoco para contener la migración y, si no contenerla, al menos regularla y canalizarla.

"Lo que vi es una voluntad de pasarle la bolita al siguiente país y lucrar con ella como en el caso de Colombia en donde realmente hacen millones, el tráfico de personas deja muchísimo dinero al crimen organizado", indicó.