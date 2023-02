Urgen en Morena a Calderón explicación por dichos de Veytia

CDMX.- Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, le pidió al ex Presidente Felipe Calderón explicarle al pueblo de México la presunta protección que le brindó a Joaquín "El Chapo" Guzmán durante su Gobierno.

El morenista consideró que no es necesario que concluya el juicio en contra del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que el ex Mandatario federal dé explicaciones sobre las acusaciones en su contra.

Mier indicó que darle la cara el pueblo de México es un asunto de responsabilidad pública y política, ya que éste tiene derecho a saber y la delincuencia organizada no actúa con documentos oficiales.

"¿Para qué se espera (que concluya el juicio contra García Luna)? Que él se presente, que le explique a los mexicanos y que diga, por eso yo señalaba puntualmente eso, como dicen en mi pueblo 'te haces, pero bien que lo eres', pues que venga y que nos explique. Yo no soy juez para emitir ninguna sentencia, ni Dios para perdonar pecados, pero el pueblo de México tiene derecho a saber", señaló.

Ayer, durante el juicio que se sigue en Nueva York en contra de García Luna, el ex Fiscal de Justicia de Nayarit, Edgar Veytia, dijo saber, de oídas, que el ex Presidente había dado instrucciones para favorecer a Joaquín "El Chapo" Guzmán, en la guerra que sostenía contra los Beltrán Leyva.

El coordinador de Morena en San Lázaro ironizó que así como Calderón opina de todo, dé su punto de vista en este tema que lo involucra directamente.

"Pues si anda opinando de todo, ¿por qué no viene a opinar de un tema que lo involucra de manera directa a él? Que lo venga a hacer, ¿qué le cuesta? Si ha opinado de todo, opina de salud, educación, de deporte, de carreras, se echa a la alberca, pues ¿por qué no le explica a los mexicanos? Es lo que quiero, bueno, le pido, ya si lo hace es otra cosa", expresó.