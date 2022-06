Urgen ex líderes de PRI reunión; 'los recibo', dice Alito

Archivo / Agencia Reforma / Tras las elecciones en estados, siete ex presidentes del PRI solicitaron una reunión a Alejandro Moreno; 'con gusto los recibo', dijo el dirigente

Ciudad de México.— Siete ex presidentes del PRI y el coordinador de los senadores del partido pidieron al actual dirigente nacional, Alejandro Moreno, una reunión para el próximo lunes, a fin de analizar los resultados electorales del pasado domingo.

Fuentes consultadas confirmaron que ya se le hizo llegar tal petición a Moreno Cárdenas, quien ante el desplome de la votación del tricolor en las elecciones estatales ha dicho que no renunciará a su cargo y que la coalición opositora enfrentó una elección de Estado.

La petición de un encuentro fue hecha por los ex presidentes del PRI en diferentes periodos: Claudia Ruiz Massieu, Carolina Monroy, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes Rangel y Humberto Roque Villanueva, así como el coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong.

"Hemos pedido la reunión para el lunes, no hay respuesta aún", confirmó a REFORMA una de las personas que han convocado a dicho encuentro, que pidió no dar su nombre para no dañar la posibilidad de la reunión que han solicitado.

De acuerdo a un texto que se ha dado a conocer, los solicitantes de la reunión con Moreno Cárdenas manifiestan su preocupación por la situación del partido y de cuya atención depende su futuro.

"Es momento de sumar, de debatir y sobre todo de reflexionar, por lo que en virtud de los últimos acontecimientos que atañen a nuestro instituto político y que, sin exagerar pueden ser determinantes para su futuro, como militantes comprometidos y preocupados por la fortaleza y vigencia de nuestro partido, le solicitamos que a la brevedad podamos tener una reunión para abordar estos temas", señala el texto.

En la elección del pasado domingo, el PRI perdió las Gubernaturas de Oaxaca e Hidalgo, además de que se desplomó en votos en Quintana Roo y Tamaulipas.

La alianza con PAN y PRD le permitió al tricolor ganar con un candidato del partido, Esteban Villegas, en Durango, y en Aguascalientes con la panista Tere Jiménez.

Además, semanas antes de la elección, el presidente del PRI enfrentó la difusión ilegal de conversaciones privadas que revelaron posibles ilícitos de su parte en la obtención de recursos para campañas y operaciones para evadir impuestos, además de declaraciones polémicas.

Entre ellas decir que a los periodistas "no hay que matarlos a balazos, sino de hambre", lo que le generó múltiples cuestionamientos y la exigencia de que deje el cargo.