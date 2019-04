Urgen explicar compromisos AMLO-CNTE

Cd. de México (16 abril 2019).- La diputada del PRI Dulce María Sauri exigió al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que explique el alcance de los compromisos que adquirió con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que lo han llevado a emitir un memorándum ilegal para no aplicar la reforma educativa de 2013 y violar la Constitución y la división de Poderes.

A nombre de su fracción, la vicepresidenta de la Cámara condenó que el Gobierno y Morena no hayan podido ponerse de acuerdo con uno de sus aliados y se haya llegado a tal situación.

"Yo no alcanzo a entender ¿qué es lo que está pasando, qué clase de compromisos hicieron que nunca los supimos las ciudadanas y ciudadanos de este país, entre la campaña presidencial y la Coordinadora de Trabajadores de la Educación que no pueden ser expresados? No lo entiendo, la verdad", mencionó.

Recordó que hay un dictamen aprobado, votado por la fracción de Morena con otras fuerzas políticas, y el cual ha sido detenido para llevarlo al pleno porque el Gobierno federal no ha podido ponerse de acuerdo con la CNTE.

"Las razones de ese desencuentro, que ya prácticamente son de más de un mes, ellos la tienen que informar ante la opinión pública",dijo.

Afirmó que no hay ningún otro obstáculo entre la aprobación y discusión del dictamen en el Pleno y su aprobación, más que esta situación inexplicada por el Gobierno federal de sus compromisos con la CNTE.





"Si ya la Oposición a Morena ha aprobado el dictamen de la reforma educativa en las comisiones, uno, ¿qué es lo que obstaculizó durante todo el mes de marzo que pudiera llevarse al Pleno para su discusión? Simple y llanamente que Morena no se pone de acuerdo con la Coordinadora. Por eso nos bloquearon la Cámara", expuso la legisladora.

Cuestionó por qué para el Presidente tiene tanto peso la CNTE, porque para atender sus reclamos ha preferido enfrentar a los Poderes Legislativo y al Judicial.

Opinó que un acuerdo con la Coordinadora sería un camino más sencillo, más fácil y más honesto para el pueblo de México que emitir un cuestionable memorándum.

Consideró que es un "gravísimo precedente" que el Presidente violente el marco constitucional y pretenda someter a los Poderes de la Unión, cuando él mismo se comprometió a respetar a la Constitución en todos sus términos cuando protestó como titular del Ejecutivo Federal.

Opinó que no se trata de un acto de ignorancia del Presidente sobre sus facultades constitucionales.

"Creo que es una muestra de prepotencia, entendida como tener más poder que el Congreso desde luego, al cual pretende desplazar, y más poder incluso que el Poder Judicial, ante recursos que tendrían que interponerse ante éste cuando existen graves violaciones a la Constitución, como será una controversia constitucional", agregó.

"Me parece también que, tanto la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Educación Pública, y muy particularmente el Presidente de la República, es hora que le pongan un alto a las pretensiones de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación", declaró.

Expuso que si el Presidente de la República lo que desea es que la Coordinadora se quede con las plazas del magisterio de nuevo ingreso, se las puede quedar y que lo proponga de esa manera.

"Que se discuta y si así se aprueba por mayoría en el Congreso, pues será responsabilidad de Morena y del Presidente de la República, pero lo que no podemos hacer es permanecer indiferentes frente a una flagrante violación de la Constitución, como constituye esta pretensión de eliminar por decreto las disposiciones que están en la Constitución", advirtió.