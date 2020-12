Urgen garantizar condiciones para regreso a clases

Reforma

Ciudad de México.- Especialistas en educación calificaron de positivo el anuncio de regreso a clases en enero en estados en semáforo verde, y aprendizajes comunitarios en color amarillo, pero llamaron a dispersar los recursos necesarios y mantener una vigilancia estricta para que las medidas preventivas se cumplan y se eviten contagios de Covid-19.

David Calderón, presidente ejecutivo de la organización Mexicanos Primero, consideró que si bien puede resultar polémico lo determinado por autoridades estatales y federales, confió en que, si se lleva de una manera ordenada, se tengan beneficios para el aprendizaje.

"En la práctica, todos (los países) que han hecho regresos escalonados: Estonia, Uruguay, Nueva Zelanda, Canadá han tenido buenos resultados. Los que han mantenido todo cerrado, hoy han afectado mucho a tus alumnos. Los que han abierto sin cuidado y de golpe, Nueva York, Francia, Italia, han tenido que volver a cerrar", expuso.

"Entonces, entre un extremo y otro, de mantener todo cerrado o abrir de golpe, estas opciones intermedias nos parecen muy positivas. El asunto es ser muy exigentes con las condiciones de infraestructura de la escuela en cuanto a que esté el agua potable garantizada, que estén garantizados los elementos de sanitización, que se hagan pruebas frecuentes a los estudiantes y sobre todo de los maestros, y que quede muy claro cuáles van a ser las alternativas de sustitución para no poner en peligro a los maestros que tienen factores de riesgo adicionales, esto que le llaman comorbilidades".

Calderón opinó que aún falta que la Secretaría de Educación Pública (SEP) presente los manuales para los filtros sanitarios, que las autoridades estatales se comprometan a que van a solucionar caso por caso y que van a tener sobre todo la apertura en los lugares donde más se necesita como zonas marginadas, alejadas o rezagadas.

En el mismo tenor, Marco Fernández, académico del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa, palomeó el que haya un punto intermedio en la reapertura, entre el atender el desafío de política educativa y el de salud.

Esto, explicó, considerando los diversos entornos de las familias mexicanas, al señalar que existen alumnos que se quedan solos en casa porque padres y tutores deben trabajar; o los que no tienen herramientas digitales para continuar con su estudio.

Fernández recordó que una encuesta publicada por REFORMA, con ayuda de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey, arrojó que 68 por ciento de los padres de familia consideraron que la pandemia afectó el aprendizaje de sus hijos, pero que el 84 por ciento manifestó que no deseaban que sus regresaran a clases presenciales.

En este contexto, consideró que es necesario frenar lo que denominó el "Titanic educativo", que está causando atrasos académicos, que se brinden los recursos necesarios para que se cuente con el material suficiente para mantener las medidas preventivas y se garantice que sea voluntaria la decisión de los tutores sobre si mandar a sus hijos a la escuela o no.

"Es increíble que se acaba de terminar de aprobar el Presupuesto de Egresos, y en el Presupuesto hay una serie de recortes justo en el momento en el que lo que más se necesita son recursos adicionales para enfrentar este tsunami educativo, este Titanic educativo", dijo.

"Entonces esto revela con toda claridad que la educación no es una prioridad para el Presidente López Obrador. No nos podemos resignar en decir 'no vamos hacer nada de aquí hasta la primavera de 2022'. ¡Eso es inaceptable! Pero tampoco es aceptable los discursos vacíos de mucho reconocimiento al maestro, a los maestros, pero recortes presupuestales para su capacitación, no recursos para poder facilitarles en tener internet, para que pudieran tener mejor contacto con sus alumnos".