Urgen informe sobre deserción por clases virtuales

Ciudad de México.- Especialistas en educación reprocharon que a casi dos semanas de que inició el segundo periodo del ciclo escolar 2020-2021, de manera virtual, autoridades no han dado cifras sobre el abandono y rezago de alumnos, lo que impide a docentes seguir estrategias para el aprendizaje.

En la videoconferencia "Educando en pandemia: lo que los datos cuentan", organizada por México Evalúa, la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad, y el Tecnológico de Monterrey, expertos coincidieron en que falta información oficial actualizada que oriente sobre la política educativa.

En el evento virtual, el Secretario de Educación de Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui, presentó los datos de la encuesta realizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal a maestros, en la que dijo que el programa Aprende en Casa 2 fue evaluado con 8.2 de calificación.

Agregó que docentes indicaron que el 45 por ciento de sus alumnos veía todos los días los programas televisivos; que el 45 por ciento de estos ha visto afectado su estado emocional durante la pandemia; en 31 por ciento ha repercutido su aprendizaje; en el 20 por ciento sus habilidades socioemocionales; en el 2 por ciento su salud física y en el 2 por ciento en su seguridad en la red.

Al respecto, Marco Fernández, especialista del Tecnológico de Monterrey y de México Evalúa, comentó que en noviembre, junto con REFORMA, se realizó una encuesta a nivel nacional con padres de familia en la que se muestra que algunos datos no son tan alentadores.

Tres de cada cuatro padres, expuso, contestaron que sus hijos no aprenden lo mismo con las clases a distancia y el 70 por ciento percibe que la falta de clases presenciales ha afectado emocionalmente a los menores.

Fernández remarcó que sin cifras del abandono escolar, no existe una ruta clara en materia educativa.

Señaló que diversos factores como afectación emocional, situación económica, frustración por falta de aprendizaje, carencias y de salud pudieron orillar a que los alumnos mexicanos "tiren la toalla".

"Sospechamos que hay cifras preocupantes del abandono, pero lamentablemente el sistema educativo a enero de este año no nos da cuenta del tamaño del abandono", expuso.

"Entonces no sabemos ni cuánto ha sido en la afectación del aprendizaje y el tamaño del abandono escolar, y en ese sentido soy crítico en el mejor sentido de la palabra, propositivo. No podemos seguir navegando a ciegas, navegar a ciegas es cuando no sabes el tamaño del tsunami".

Solicitó que se informe el rezago por nivel educativo y si las mujeres han sido más afectadas por la deserción.

En tanto, Arcelia Martínez, investigadora del Instituto para la Investigación y Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Ibero y coordinadora del Faro Educativo, indicó que en entrevistas con docentes han manifestado cansancio por sobrecarga de trabajo e imposición de soluciones "desde arriba".

Al solicitar al Secretario de Educación de Guerrero datos de abandono escolar, su equipo de trabajo le proporcionó una hoja con información de su entidad: en primaria 2 por ciento, en secundaria entre 5.9 y 7 por ciento, en promedio, en media superior entre 10 y 11 por ciento.