Urgen legisladores a AMLO reconocer a Biden

Ciudad de México.- Legisladores de diferentes partidos políticos urgieron al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconocer el triunfo de Joe Biden y de Kamala Harris como presidente y vicepresidenta electa y, con ello, la voluntad de las y los estadounidenses.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez indicó que reconocer el triunfo de Biden y de Harris es respetar el triunfo de las mayorías y honrar su investidura como jefe de Estado.

"Es de demócratas, señor Presidente @lopezobrador_, respetar el triunfo de las mayorías. Reconocer a @JoeBiden como Presidente y a @KamalaHarris como Vicepresidenta Electa honrará su investidura como Jefe de Estado. No pierda de vista que usted habla por México", indicó.

La también panista Guadalupe Saldaña, calificó como un error garrafal la negativa del mandatario federal de reconocer a quien será su homónimo.

"Un error garrafal que nuestro presidente @lopezobrador_ no reconozca el triunfo de la voluntad del pueblo norteamericano, hoy demuestra que no tiene diplomacia. No olvide que usted representa a una nación. Mis sinceras felicitaciones a @JoeBiden como presidente electo de #USA", escribió.

El diputado del PRI, Héctor Yunes, pidió al Presidente dejar ser solidario con el aún Mandatario Estadounidense, Donald Trump, quien llamó delincuentes y violadores a las y los mexicanos, y reconocer el triunfo del Presidente estadounidense electo.

El legislador reconoció que la confirmación del triunfo electoral de Biden es una buena noticia para México, pero pésima para el Presidente, quien desde el inicio apostó todo su capital político a favor de la candidatura de Trump.

Yunes recordó que en julio pasado, el Mandatario mexicano hizo su primera y única visita al extranjero para "arropar" la campaña del aún Presidente estadounidense e incluso fue parte de un video utilizado por éste para promover su candidatura.

"Le agradeció haber tratado a México con 'gentileza y respeto', celebró en la Casa Blanca 'la amistad' entre ambas naciones, en medio de amenazas de nuevos aranceles, la orden de frenar la migración centroamericana y los abusos policiacos en contra de mexicanos en aquel País, particularmente en nuestra frontera", sostuvo.

También lamentó que ayer, mientras Mandatarios de todo el mundo felicitaban a Biden, incluido Nicolás Maduro, López Obrador se negó a reconocer su triunfo, argumentando "prudencia política".

Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Yunes consideró que este acto abyecta solidaridad con quien repetidamente ha llamado violadores y criminales a los mexicanos.

En tanto, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, advirtió que la postura del Presidente coincide con el sentir de Donald Trump ante el resultado del proceso electoral en Estados Unidos, pero no con el de las y los mexicanos.

"En tanto gobiernos del mundo felicitan y reconocen a @JoeBiden y @KamalaHarris, en México @lopezobrador_ coincide con @realDonaldTrump, que hasta q se resuelvan las impugnaciones, evidenciando la alianza q siempre ha tenido con él! No refleja el sentir de las y los mexicanos!", afirmó.