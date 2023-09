Urgen México y Colombia cambiar enfoque para combatir drogas

Especial

Los Cancilleres de México y Colombia, Alicia Bárcena y Álvaro Leyva, respectivamente, señalaron que ninguno de los dos países es responsable del consumo de drogas en Estados Unidos y que el enfoque de combate a este problema debe cambiar.

Al instalar la sesión de este sábado de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, los diplomáticos coincidieron en que es necesario tener una nueva visión que permita una lucha más efectiva y con menos violencia para la región.

"Qué duda cabe que México tiene un vecino de 3 mil 152 kilómetros y sabemos que es un flagelo que afecta duramente, sobre todo el tema de las drogas sintéticas hoy día afectando a más de cien mil jóvenes en Estados Unidos al año, estamos muy conscientes de ello, pero nuestros países tampoco son los responsables de que haya una sociedad que tenga estos problemas de consumo y de organización social", señaló Bárcena.

"Yo quiero decir que hemos querido acompañar a Colombia en la organización de este encuentro porque hoy más que nunca es muy importante avanzar en este cambio de paradigma y abordar el problema de la droga con una mirada mucho más integral".

Por su lado, Leyva dijo que el problema de las drogas se ha expandido por toda la región y ya no solo afecta a uno a dos países, sino que impacta en todo el continente y los hechos de violencia ocurridos recientemente en Ecuador demuestran que es necesario cambiar de enfoque para evitar que las mafias que controlan el mercado sigan expandiéndose.

"Hay una regla económica fundamental que no es ni de izquierdas ni de derecha ni marxista, es muy sencillo: si no hay demanda no hay oferta, pero siempre el análisis se hace con relación a la responsabilidad de los productores y nadie les ha llamado la atención a los consumidores.

"El día que desaparezca el consumo - que va a ser imposible - desaparecen los cultivos y la oferta de alucinógenos, de tal forma que, digamos que esa es la filosofía que encierra esta convocatoria", enfatizó.

Bárcena acudió a la sesión acompañada de los Secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval y Marina, Rafael Ojeda, quienes, en sesión privada, expondrán el trabajo de México en la vigilancia de los puertos y las aduanas para evitar el tráfico ilegal de fentanilo, cocaína y otras sustancias ilícitas.

La Canciller dijo que México, además de combatir a los cárteles de la droga, también está atendiendo las causas que genera que los jóvenes se unan a estas organizaciones delictivas.

"Que nos aboquemos de manera decidida a abordar las causas últimas que permiten que el crimen organizado se aproveche, nutriéndose de hombres y mujeres que se ven forzados a dedicar sus vidas a producir cultivos o sustancias psicoactivas y muchos de nuestros jóvenes que no encuentran oportunidades se nos van de la mano y se introducen a actividades ilícitas", señaló.