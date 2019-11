Urgen regular plástico por daños al mar

Ciudad de México.- Los plásticos representan entre el 80 y el 85 por ciento del total de los residuos marinos encontrados en las playas y aunque 25 estados ya legislaron para disminuir su consumo, México carece de una Ley General que regule su uso en todo el territorio nacional.

Por ello y en el marco del arranque del segundo periodo legislativo, expertos ambientales urgieron a la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República aprobar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el objetivo de prohibir los plásticos de un sólo uso.

"Tenemos la esperanza de que la Comisión de Medio Ambiente del Senado la tome como su prioridad para legislar", expresó Pedro Zapata, vicepresidente de la organización ambiental OCEANA.

"Al mar entra, más o menos, un camión de basura por minuto. Por eso, estamos buscando persuadir a los legisladores de que son necesarias estas medidas de reducción de plástico".

La iniciativa de Ley que está pendiente de ser discutida en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, advierte que México es uno de los países que consume más plástico en el mundo dado el alto consumo de agua embotellada pero al mismo tiempo, es uno de los principales productores al producir más de nueve mil millones de botellas de plástico cada año.

Casi de manera inmediata, señala, los plásticos son tratados como basura una vez que son utilizados y se desechan sin volverse a reciclar.

La propuesta de Ley propone prohibir los plásticos de un sólo uso y establecer la responsabilidad extendida al productor para que sea partícipe de implementar nuevas alternativas en el mercado que permitan rediseñar sus envases, paquetes o cualquier residuo conforme a un enfoque de economía circular, es decir, para que se reintegre a la cadena de valor sin necesariamente ser desechado.

Pedro Zapata explicó que algunos plásticos contienen sustancias tóxicas que además de perjudicar la salud de la población, al ser desechados en ríos y océanos contaminan millones de litros de agua y perjudican a todo el ecosistema.

En repetidas ocasiones, recordó, se han encontrado cientos de especies en mares y ríos atrapadas por productos plásticos. Además, se han identificado cuerpos de animales que al ser analizados, contienen en su interior miles de plásticos en sus estómagos.

Especies marinas como tortugas, focas, ballenas, o aves, han muerto por el consumo de plástico en su hábitat.

Otro problema, señala, son los residuos plásticos que son consumidos por peces y mariscos que sirven para consumo humano ya que los microplásticos a su vez los consumen las personas, ocasionando daños a la salud que todavía son estudiados.

"Los grandes plásticos que llegan al mar, con el tiempo, se van rompiendo en pedazos más chiquitos y generan el microplástico que sirve como taxi para sustancias tóxicas que andan flotando libremente en el mar y acaban entrando a la cadena alimenticia humana", indica.

Miguel Rivas, coordinador de la campaña de Océanos en Greenpeace México, expuso que 12.7 millones de toneladas de plástico llegan a los mares cada año y afectan a más de 700 especies desde mamíferos como ballenas y delfines hasta moluscos, corales y crustáceos.

Soluciones como apostar a reciclar más plástico o una mejor disposición final, consideró, se quedan cortas ante el problema de la contaminación plástica que predomina en México y a nivel internacional.

"La legislación que se está discutiendo en el Senado tiene que ser aprobada ya pero reflejando el interés de la ciudadanía y no de los intereses de la industria que están buscando mantener sus intereses económicos proponiendo mejor disposición final o reciclar más.

"Cada vez encontramos más cetáceos varados y cuando se les abre el estómago tienen una gran cantidad de plásticos, incluso chanclas, y esto se debe a la gran sobreproducción de plástico que aventamos al mercado y que termina en los océanos", expresó.

El campañista de Greenpeace México pidió a los legisladores no admitir las "falsas soluciones" con las que la industria plástica trata de evitar la prohibición tales como el uso de bioplásticos o productos que puedan ser incinerados.

Yolanda Alaniz Pasini, consultora de Conservación de Mamíferos Marinos de México (Comarino), llamó a la ciudadanía a tomar conciencia de la sobre oferta de productos plásticos a la que diariamente está expuesta y el impacto que tienen en los ecosistemas marinos.

"El 80 por ciento ciento de los residuos que llegan al mar son plásticos, esto nos da una idea de la magnitud del problema y es un problema de una sobre oferta porque nos venden cada vez más plásticos y los desechamos inmediatamente, por lo que es fácil que llegue al mar y una vez que llega allí, ya no tenemos control. De todos los plásticos que llegan al mar, el 50 por ciento está constituido por plásticos de un sólo uso", señaló.

La consultora de Comarino subrayó que los plásticos que llegan al mar con frecuencia quedan en la superficie y afectan la entrada de luz al ecosistema marino.

"Cuando se acumulan los plásticos, por ejemplo, en la superficie del mar Caribe donde hay ecosistemas muy frágiles, impiden el paso de la luz y se afecta el proceso de fotosíntesis de los pastos marinos. Entonces, estos pastos empiezan a morir y tenemos una enorme pérdida de biodiversidad marina que a su vez afecta a las pesquerías costeras", apuntó.

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, enfatizó que la prohibición de plásticos de un sólo uso es una tendencia nacional ya que 25 entidades han modificado sus legislaciones para disminuir su consumo por ello, consideró que el Senado debe priorizar la aprobación de una Ley General de prohibición plástica que sea aplicable en todo el País.

Impacto del plástico en el mar

-Cada minuto se tira el equivalente de un camión de basura lleno de plástico al mar. Más de 8 millones de toneladas de plástico entran al mar cada año.

-Entre más se llenan los mares de basura, la lista de especies marinas afectadas por el plástico crece. Decenas de miles de animales han sido observados enredados en el plástico o ingeriéndolo al confundirlo con comida, desde los más pequeños, como el zooplancton, hasta los más grandes, como la ballena azul.

-De acuerdo con el INEGI, 67.7 por ciento de los hogares reutilizan las bolsas de plástico pero el 56.4 por ciento no separan la basura.

-El INEGI señala que existen 238 rellenos sanitarios en los que se dispone el 70 por ciento de los residuos generados y en mil 643 tiraderos a cielo abierto se dispone el 25 por ciento de los residuos, el otro 5 por ciento es residuo que se recicla.

-Se estima que en México se generan 44 millones de toneladas anuales de residuos.

-Se estima que los plásticos representan entre el 80 y 85 por ciento de los residuos marinos encontrados en playas.