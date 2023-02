Urgen renuncia de Ministra Esquivel por segundo plagio

CDMX.- Legisladores de Oposición urgieron a la Ministra Yasmín Esquivel a presentar su renuncia luego que este viernes se dio a conocer que también habría plagiado su tesis doctoral.

Diputados y senadores recordaron que esta es la segunda ocasión que la abogada es señalada de plagio, por lo que demandaron que se separe de su cargo de manera urgente a fin de cuidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de su propio desprestigio.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, calificó a la Ministra como una "reincidente del robo intelectual" que no sólo trata de apropiarse del trabajo de ex alumnos de la UNAM, sino de juristas de talla internacional.

"Hoy se evidencia que no sólo trata de apropiarse del trabajo intelectual de un alumno, sino que copió párrafos completos de obras de juristas de reconocido prestigio nacional e internacional. Lo que ha hecho la Ministra Esquivel es vergonzoso. Ahora falta que diga que ella escribió primero la tesis de licenciatura con la que el Doctor Jorge Carpizo se tituló en 1968. Se evidencia una y otra vez que es una plagiaria recurrente", advirtió.

Una investigación del diario El País dio a conocer este viernes que 209 de los 456 páginas de la tesis con la que la Ministra obtuvo el grado de doctorado corresponden al trabajo publicado por otros 12 autores, entre ellos, un ex Rector de la UNAM, un ex Ministro español de cultura y un ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En diciembre pasado, Esquivel también fue señalada de plagiar su tesis de licenciatura a un ex alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM. El plagio fue confirmado por la UNAM, que calificó el texto como una "copia sustancial" del trabajo presentado un año antes por el abogado Edgar Ulises Báez Gutiérrez.

López Rabadán indicó que el robo intelectual cometido por la Ministra pone en tela juicio su ética y su honorabilidad y lamentó que el Presidente Andrés Manel López Obrador minimice nuevamente los señalamientos en su contra, al señalar que el tema "ya no es nota".

"Que el Presidente López Obrador minimice este nuevo plagio es una muestra más del encubrimiento del titular del Ejecutivo federal. Como la Ministra le sirve a sus intereses para votar a favor de sus inconstitucionalidades, entonces le da un nuevo espaldarazo. Una muestra clara de la corrupción y amiguismo que impera en la 4T", señaló.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, coincidió en que Esquivel debería presentar su renuncia para cuidar a la Suprema Corte de su propio desprestigio.

El diputado dijo que el señalamiento sobre un segundo plagio es un patrón imposible de justificar y consideró que ante los escándalos de la Ministra es necesario optar por cuidar al Máximo Tribunal del País.

"Ya es un patrón imposible de justificar. Hay de dos: o se cuida el Prestigio de la Corte o se socava", sostuvo.

A la demanda de renuncia de la Ministra Esquivel se sumaron a través de sus redes sociales legisladores de diversas fracciones.

El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, señaló que la renuncia de Esquivel es necesaria por el bien de la SCJN.

"En su edición de hoy, @elpaismexico demuestra que Yasmín Esquivel (@YasminEsquivel_) plagió para elaborar su tesis doctoral, entre otros juristas, a Jorge Carpizo MacGregor y Miguel Carbonell. La investigación es contundente. Por el bien de la @SCJN, la Ministra debe renunciar", posteó.

El vicecoordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Triana, calificó la presencia de Esquivel en la Corte como insostenible.

"La 'ministra obradorista" TAMBIEN PLAGIÓ SU TESIS DE DOCTORADO, el 46% de su trabajo es copia. Aunque @lopezobrador_ la defienda, su presencia en la Corte es insostenible. Por lo pronto, debe excusarse de participar en la discusión del #PlanVdeVenganza del Presidente", indicó.

La también panista Mariana Gómez del Campo lamentó que Esquivel siga aferrada a la silla a costa del Máximo Tribunal del País.

"La ministra plagiaria que sigue aferrada a la silla sin importarle el daño que le hace al máximo tribunal de justicia en México, la @SCJN". Este Gobierno morenista no se ha cansado de defenderla. ¿Ya ahora?", escribió.