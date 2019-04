Urgen resolver crisis en cruces fronterizos

Cd. de México (19 abril 2019).- Cierre de frontera no conviene a nadie.-AMLOEl diputado del PRI, Rubén Moreira, urgió al Gobierno federal a resolver la crisis del flujo comercial en la frontera norte del País.

El legislador, a nombre de su grupo parlamentario, demandó a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía mayor pericia de negociación y capacidad de propuesta con Estados Unidos, a fin de agilizar el tránsito de personas y de mercancías en la frontera.

El presidente de la Comisión de Frontera Norte de la Cámara de Diputados criticó que en la Administración actual se tengan filas de conductores de siete u ocho kilómetros esperando cruzar a Estados Unidos, fenómeno que, afirmó, no se registró durante el sexenio pasado.

Lamentó que el Gobierno estadounidense, principal socio comercial de México, tome decisiones que entorpecen el flujo comercial en todos los puentes fronterizos.

Entre estas decisiones, detalló, se encuentran la reducción de carriles, el cierre del paso exprés y la realización de revisiones extras.

Más preocupante aún, advirtió, es que el Gobierno federal no tenga la iniciativa de dialogar.

A decir del ex Gobernador de Coahuila, expresiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Canciller Marcelo Ebrard como "amor y paz" o "no queremos confrontación" no aportan a resolver los problemas.

"No se trata de pelearse con nadie, se trata de ver la pericia del Servicio Exterior Mexicano para lograr acuerdos que sirvan a México", señaló.

El legislador advirtió que buena parte de la industria de la transformación y maquiladora están en riesgo, ya que requieren su paso diario por la frontera.

"Muchos productos salen desde el centro del País y cada hora que aumenta la estancia de un tráiler con mercancía es dinero que se pierde", aseguró.

El legislador urgió a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía a mejorar el diálogo, a fin de defender a los productores mexicanos y hacer ver al Gobierno de Estados Unidos que el costo económico de sus decisiones son para ambos lados de la frontera.