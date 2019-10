Urgen transición a agricultura sustentable

Ciudad de México.- México requiere estar comprometido con una agricultura sustentable, tanto en el manejo de los recursos como el agua y el suelo, como en la reducción de los impactos ambientales de las actividades pesqueras y agropecuarias, afirmó el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos.

"Necesitamos adaptar a la agricultura y la pesca a los efectos del cambio climático y reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Necesitamos plantear conjuntamente una política de Estado para el uso sustentable del agua en la agricultura, en el campo, esta es una asignatura pospuesta durante muchos años. Plagas, lluvias extremas están afectando nuestros sistemas de producción", planteó.

En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el funcionario informó que 26 estados enfrentaron sequía este año.

Dichas entidades, dijo, han contado con la colaboración de los propios productores y de las autoridades locales para que, en algunos casos, se opte por la sustitución de cultivos.

No obstante, mencionó que los fenómenos catastróficos derivados de la variabilidad climática se harán cada vez más frecuentes.

"Debemos estar preparados para ello, tanto con una eficaz gestión de riesgos como con la atención oportuna ante desastres naturales. Debemos estar comprometidos con una agricultura sustentable, tanto en el manejo de los recursos como agua y suelo, como en la reducción de los impactos ambientales en las actividades agropecuarias y pesqueras, desde la adaptación al cambio climático, hasta la protección de nuestra biodiversidad", afirmó.

El titular de la Sader expuso que las actividades primarias en el País presentan una situación de contrastes.

Por un lado, dijo, de las 5.4 millones de unidades económicas rurales, el equivalente al 18.7 por ciento, se dedican a la agricultura empresarial e incluso han optado por la exportación, sobre todo de hortalizas, frutas y ornamentales.

En tanto, 4.3 millones de unidades económicas rurales, equivalentes al 81.3 por ciento tienen como característica la agricultura familiar de subsistencia o autoconsumo, con limitada vinculación al mercado y con ventas menores a los 100 mil pesos.

Como consecuencia de un modelo de apertura económica y de inserción en las corrientes comerciales y financieras globales, más del 55 por ciento de la población rural vive en pobreza y de éstos el 16.4 por ciento padece pobreza extrema, advirtió.

Para revertir esta situación, informó que este año se destinó el 49 por ciento de los 65.4 mil millones de pesos que tuvo la Sader de presupuesto, a apoyar a los pequeños y medianos productores.

Asimismo, aseguró que con la ampliación de la canasta básica alimentaria que pasó de 23 a 40 productos básicos, se brindan mayores opciones alimentarias a los habitantes de las regiones de alta y muy alta marginación.

Villalobos también criticó que como consecuencia de las políticas implementadas en los últimos 30 años, México se convirtió en el principal país importador de maíz en el mundo, en el primer importador de leche en polvo y en el séptimo de carne de cerdo.

"En 2017, importamos el 36 por ciento del maíz amarillo, el 81 por ciento del arroz, el 76.2 por ciento de trigo panificable, el 36 por ciento de la carne de cerdo y el 37 por ciento de los lácteos que consumimos.

Mientras la alimentación de la mayoría de los mexicanos y sus familias continúe dependiendo de importaciones, no habremos resuelto la seguridad alimentaria", sostuvo.

Como una medida para resolver la seguridad alimentaria, anunció que se impulsa una cadena comercial de valor para la producción nacional de maíz.

En la comparecencia por la Glosa del Primer Informe de Gobierno, diputados de Oposición urgieron al titular de la Sader a acelerar la actualización del precio para la tonelada de maíz y la entrega de fertilizantes en aquellas zonas donde se ha registrado retraso en el reparto del insumo.

Los legisladores también reprocharon que no se hayan ejercido en su totalidad los recursos asignados al programa de Crédito Ganadero, y demandaron que el Estado recupere la rectoría de la seguridad alimentaria e impulse la transición hacia una agricultura sustentable.