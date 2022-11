Usa Gobierno federal imágenes de EU para campaña antidrogas

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Gobierno federal utiliza imágenes de Estados Unidos en los spots de su campaña que busca hacer conciencia sobre el daño físico, emocional y social del consumo de sustancias entre las población, principalmente entre los jóvenes.

"Es importante que la gente sepa, en Estados Unidos hay una crisis por el uso de fentanilo, genera más de 80 mil muertos al año y nosotros estamos previniendo que está expansión del fentanilo para llegar a nuestro país y que la falta de información provoque que pueda generarse una crisis como se vive en otros países", dijo Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia.

"No hay que arriesgarse, no vale la pena, hay otras maneras de divertirse, hay otras maneras de pasarse la bien y no se requieren esas sustancias que aparentemente nos venden paraísos artificiales y después viene una situación del infierno en la vida por las consecuencias y por eso aquí el énfasis es por un momento de alegría, una vida de agonía, no valen la pena esta sustancias", agregó.

Ante Andrés Manuel López Obrador, el coordinador general de Comunicación Social de Presidencia subrayó que el fentanilo puede matar a la primera y "engancha" desde la primera dosis.