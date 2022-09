Usan Ferias del Bienestar para promover a Sheinbaum en CDMX

CDMX.- La imagen de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es promovida en las Ferias del Bienestar que operan como tianguis y como centros de atención ciudadana itinerante, así como en los grupos de chat vecinales que se crean a partir de este programa.

REFORMA constató que en eventos de este tipo, realizados en las últimas dos semanas en las Alcaldías Tlalpan, Iztacalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez, se impulsa a la Mandataria capitalina.

"Todo es gracias a nuestra Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, gracias a nuestra amiga Claudia Sheinbaum", repetía el personal del Gobierno de la Ciudad.

Las referencias se extienden también a los grupos de WhatsApp en los que se agrega a beneficiarios de las Ferias con la promesa de recibir más información.

De acuerdo con capturas de pantalla, en uno de los chats se compartieron encuestas de popularidad y mensajes en los que se mencionaba a Sheinbaum como "Presidenta", "favorita" y "corcholata".

"La gente prefiere a Claudia Sheinbaum como candidata para la Presidencia" y "Difunde usando #EsClaudia #Elecciones2024", fueron algunos de los mensajes.

Beneficiarios explicaron que previo a tomarles los datos para ingresar a estos grupos de WhatsApp se les indicó que estos permitirían a funcionarios y a dirigentes vecinales mantener una comunicación constante sobre las Ferias del Bienestar y otros programas.

Reciben mensajes de promoción

Vecinos que ingresaron a estos grupos señalaron que dieron sus datos con el objetivo de que se les informara de otras fechas y sedes de las Ferias del Bienestar. Sin embargo, al poco tiempo de ingresar comenzaron a recibir los mensajes promocionales sobre la Jefa de Gobierno.

Magdalena Ortiz, habitante de Coyoacán, criticó que no se le informara que se publicarían ese tipo de mensajes cuando dio sus datos de contacto.

"Dicen que no estamos en campaña, pero nos están bombardeando con esos anuncios, si tan bien trabajan, deberían dejar que nosotros lo viéramos, si hay cambios de verdad; fuimos a la Feria porque dijeron que habría muchos productos baratos, pero no encontramos tanto como decían, pero eso sí, llegan más mensajes de promoción, yo no quiero leer eso, para eso vería sus redes", dijo.

Presentará queja PAN

Federico Döring, diputado local del PAN, adelantó que su partido denunciará la promoción personalizada de Sheinbaum ante las autoridades electorales.

Advirtió que se podría llegar a determinar un posible delito electoral, cuya sanción frenaría las aspiraciones presidenciales de la Jefa de Gobierno, pues no es el primer programa social que se utiliza de esta forma.

"Este exceso de protagonismo y mapachería electoral se ha multiplicado, la sistematicidad demostraría que fue doloso y estratégico y no hechos aislados", aseguró.