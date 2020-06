Usará AMLO aeronaves de la Fuerza Aérea en casos de urgencia

Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que usaría aeronaves de la Fuerza Aérea en caso de urgencia y cuando tuviera que moverse pronto.

Cuestionado sobre si viajará a Estados Unidos en avión comercial, lo confirmó y agregó que haría el viaje con escala.

"Voy a Estados Unidos, voy a trasladarme en los aviones de ruta comercial, no hay viaje directo de la ciudad de México a Washington pero se puede hacer una escala y llegar a Washington un día antes del encuentro que tendremos", afirmó.

"Entonces, lo voy a hacer de esta manera, no descarto la utilización de aviones de la fuerza aérea, de la Secretaría de Marina, aviones o helicópteros pero solo en caso de urgencia, de necesidad de atender a la población, de casos por tragedias que no deseo (toca madera), pero si tengo necesidad de moverme pronto utilizaría yo aviones y helicópteros de las fuerzas armadas".

Aseguró que predicará con el ejemplo y por ello viajará en aviones comerciales.

"Como ahora tengo tiempo, porque me puedo ir un día antes y llego sin problema, no hace falta (usar avión de las fuerzas armadas) porque también hay que gobernar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo, nada de la parafernalia que había antes, me molesta, hay cosas que no deben volver a suceder en el País, entonces no quiero dar pie a nada, no quiero que regresen ese estilo al Gobierno, la extravagancia, la prepotencia, la fantochería y desde luego no permitir la corrupción, para nada, cero corrupción y cero impunidad. Vamos a ir a Estados Unidos en esta situación", indicó.

"Es importante la visita porque también esto ha generado alguna polémica. Es importante porque es sobre la entrada en vigor del tratado de libre comercio, es un momento oportuno y considero que nos va ayudar a reactivar la economía, va ayudar a México".