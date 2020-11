Usarán aguinaldos de altos funcionarios para ambulancias

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los aguinaldos de los altos funcionarios del Gobierno serán utilizados para la compra de 80 ambulancias.

"Por eso fue que hicimos esta aportación, ya cuando se tengan estas 80 ambulancias se va informar. Por la fuerza nada, somos juaristas, no como los conservadores", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que los altos funcionarios han ido donando voluntariamente su aguinaldo para esta causa.

"Los altos funcionarios estamos donando parte de nuestro sueldo y aguinaldo, pero voluntariamente. No hay ningún descuento de parte de la tesorería, a todos nos llega completo y el que voluntariamente quiere deposita en una cuenta especial su aportación. Ya vamos a dar a conocer cuánto se ha recaudado y les adelanto que ese dinero, que son como 80, 100 millones de pesos, se va a destinar a la compra de ambulancias", mencionó.

López Obrador aseguró que las ambulancias serán distribuidas en los lugares más "olvidados" del País.

"Por ejemplo en Guadalupe Tepeyac, Chiapas, va haber una ambulancia, en los lugares más apartados, en Buenavista, Michoacán, que hay un hospital del bienestar se va tener una ambulancia. Y así con los lugares más remotos, más olvidados, en esos hospitales donde se atiende a gente humilde, pobre.

"¿Por qué ambulancias? Porque a veces se tiene que trasladar a pacientes, son tres, cuatro, cinco horas y cuando hicimos el recorrido en esos 80 hospitales encontramos no sólo que no había médicos o especialistas, sino que no había ambulancias, por lo que cuando una persona requería ser trasladada para atender un infarto no había cómo trasladarlo y se morían o se mueren si no tienen la posibilidad de llegar a tiempo", finalizó.