'Uso de explosivos, reflejo de violencia, no es terrorismo'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador el uso de explosivos es una estrategia que genera repudio y es reflejo de la violencia en País, pero no terrorismo.

- ¿El Gobierno federal considera que es terrorismo?, se le preguntó.

"Hay que ver lo que significa, porque está ligado también a los fanatismos, y no dar entrada, no abrir la puerta para los ultras conservadores, vecinos nuestros, que quieren tener excusas, pretextos para vulnerar nuestra soberanía, también hay que estar pendiente de eso, porque hay muchos que buscan sacar raja", respondió.

Sobre los ataques con coches-bomba, el tabasqueño dijo que producen mucho dolor y repudio de la sociedad.

En conferencia, el Mandatario federal aseguró que el ataque a elementos de la Fiscalía y Policía de Tlajomulco, donde hubo seis fallecidos y 14 lesionados; entre ellos, tres menores de 3, 9 y 14 años de edad, fue una celada.

"Fue una emboscada, una trampa, algo condenable porque además utilizan un medio que tiene que ver con una actividad humana como es la búsqueda de familiares. Entonces, de acuerdo a la información que se tiene, hablaron a ese teléfono, supuestamente a nombre de las madres buscadoras, y todo indica de que no es cierto, de que fue una mentira, o sea que no fueron las madres las que llamaron, o sea, usaron el teléfono", acusó.

"Se está haciendo la investigación, nosotros lamentamos mucho este hecho, es cruel, es una celada, eso no se puede aceptar, permitir, justificar de ninguna manera. Y entonces está haciendo una investigación, está a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco, pero nosotros siempre ayudamos en todos estos casos", agregó.

El Jefe del Ejecutivo deslindó a madres buscadoras del ataque en contra de los elementos policiacos.

"Es algo que no tiene que ver con ellas, ellas están trabajando bien, por ejemplo, informando de que no salen de noche, no hacen la búsqueda de noche, y es cierto".

- ¿Deben buscar suspender estas búsquedas?, se le preguntó.

"No, no no no, solo tienen que hacerla con cuidado, tienen ya un protocolo y tienen que hacerlo con cuidado, esto es una cosa completamente distinta. No querer contraponer a nadie".

REFORMA publicó este jueves que el uso de explosivos por el crimen organizado se ha incrementado y su propósito es generar terror entre la población, consideraron especialistas.

Las acciones criminales con diferentes tipos de bombas han ido en aumento.

La noche del martes, delincuentes emboscaron y atacaron con minas terrestres a personal de la Fiscalía de Jalisco y de la Policía de Tlajomulco de Zúñiga en una colonia popular de ese municipio jalisciense aledaño a Guadalajara.

La Secretaría de la Defensa Nacional había advertido no sólo del incremento en el uso de explosivos sino la sofisticación de los mismos por parte de criminales. Un reporte castrense documentaba 288 ataques con explosivos improvisados entre diciembre de 2018 y febrero de 2022 lo que significaba un incremento de 223 por ciento respecto al sexenio anterior. Conforme el reporte fueron utilizados en esos incidentes mil 342 artefactos explosivos.

Ante ello, la Sedena indicó que han tratado de variar estrategias como el empleo de unidades antiterrorismo e inteligencia con el fin tratar de contrarrestar los ataques, pero estos no cesan.

Elementos castrenses han acudido a cursos en Belice, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos, Canadá y España sobre artefactos explosivos y ha adquirido RPAS (drones) y AntiRPAS (antidrones) a fin de emplearlos en operaciones militares