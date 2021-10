Usó indebidamente datos de pacientes del IMSS: comisionado Acuña

La diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, manejó de forma indebida datos sensibles de pacientes del IMSS al publicar en su cuenta de Twitter datos personales y recetas médicas, explicó Francisco Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Posesión de Datos Personales (INAI).

Consultado por Latinus sobre la difusión que Armendáriz hizo de las recetas de pacientes del IMSS, entre ellos menores de edad, sin cubrir el nombre de la persona, edad, número de seguridad social, CURP y tratamiento, así como el nombre, cédula profesional y firma del médico, Acuña señaló que la diputada no tomó la precaución de advertir a sus seguidores sobre la protección de los datos personales de terceros.

“Los pacientes se ven en la desesperación de subir sus testimonios y luego hay un manejo que conforme a la Ley es inadecuado, inapropiado, indebido, que es el retuitear o, incluso, dedicar tuits sobre estos datos que pusieron los afectados. Sí hay un incumplimiento a los deberes de respeto y de cuidado de los datos personales de terceros, en este caso concreto, de datos personales sensibles que son de los más delicados, y algunos de menores de edad”, consideró Acuña.

Incluso, en uno de sus mensajes en su cuenta de Twitter, Armendáriz dejó descubierto el nombre completo de un paciente de 10 años de edad y sus tratamientos médicos.

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares indica que la información del estado de salud es un dato personal sensible porque corresponde a la esfera más íntima de su titular y su uso indebido puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave para el afectado.

Esta legislación precisa que “en todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra”.

Además, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes afirma que los menores de edad tienen derecho a la protección de sus datos personales y a la intimidad.

Acuña indicó que, hasta el momento, no hay denuncias ante el INAI por este caso y, en caso de recibirlas, se tendría que observar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares porque los mensajes de Armendáriz se publicaron desde una cuenta personal y no institucional.

Para que proceda alguna sanción primero tendría que haber una investigación por parte del INAI, agregó Acuña.

Los tuits de la legisladora que incluyen recetas médicas y datos personales fueron borrados después de varias reacciones en Twitter, red social en la que Armendáriz tiene 274 mil 819 seguidores.

Sin embargo, la diputada por Morena dejó intactas las recetas que pusieron usuarios que denunciaban la falta de medicamentos en instituciones públicas de salud.

Lo anterior luego de que Armendáriz publicó el siguiente mensaje: “Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”. (Con información de Latinus)