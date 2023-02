Va AMLO contra abogado de García Luna por daño moral

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que buscará la forma de presentar en los Estados Unidos una denuncia por daño moral contra César de Castro, abogado de Genaro García Luna quien lo acusó de recibir 7 millones de dólares del narco en 2006.

"Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables en Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel, es el Presidente de México y esto tiene que quedar muy claro.

"Y de una vez les comento que, como no tengo dinero para pagar un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez, ¿cómo se llama?, (probono), un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que analiza el monto por el que piensa demandar a César de Castro, abogado de oficio que fue designado defensor de García Luna en enero de 2020.

"Lo vamos a ver (lo del monto), hasta cuánto se puede y si es viable legalmente, aquí lo vamos a analizar. También lo estoy viendo, si lo hago como Andrés Manuel o como Presidente de México, qué es la vía, cuál es la vía", mencionó.

López Obrador dijo que analiza llevar a cabo esta demanda porque no acepta que se ponga en duda su honestidad como Presidente de México, ya que eso sería gobernar sin autoridad moral.

"Lo único que tengo en la cabeza, a parte de que no acepto que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida, además de que no acepto eso, está de por medio que soy Presidente de México, no se puede gobernar un país sin autoridad moral.

"Y lo tercero: no puede ser Presidente de México quien se convierta en rehén de Gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero", expresó.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que ya dio instrucciones al Canciller Marcelo Ebrard consultar con abogados para analizar la propuesta de denuncia y poderla presentar en Estados Unidos.

"Yo recuerdo que me platicó el finado Samuel del Villar que en una ocasión -por ahí debe estar la nota- iba a un viaje Miguel de la Madrid a Estados Unidos y un periodista en el New York Times o en algún periódico de estos, el Washington Post, o alguno, sacó un artículo acusándolo de que tenía dinero en Estados Unidos, que había transferido dinero a Estados Unidos, algo por el estilo, y que él en ese entonces era como su asesor, y le recomendó que presentara una denuncia. Y lamentaba Samuel que el Presidente no lo había hecho. Entonces, hoy le di instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores que haga el análisis, que consulte a abogados para ver cómo procedemos", añadió.