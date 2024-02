Va Ejército a carreteras por transas de constructores: AMLO

Foto: Edgar Medel / El Presidente al hablar del mantenimiento a carreteras.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la asignación del mantenimiento carretero a ingenieros militares porque acusó transas de empresas constructoras a las que se otorgaban contratos para las reparaciones.

En conferencia mañanera, dijo que los acuerdos otorgados por la SICT fueron "leoninos", de ahí la decisión de que personal de la Sedena se haga cargo.

Además, aseguró que los elementos del Ejército son garantía para dejar las vialidades en buen estado, en poco tiempo y a menor costo.

"El mantenimiento se daba de dos formas: eran contratos por estado, los delegados de la SICT hacían convenios o contrataban empresas pero no se hacía bien el trabajo, era bacheo, y había transas para decirlo con claridad, eso por un lado.

"Lo otro, la transa mayor, les voy a contar algo sobre el mantenimiento, por eso el enojo del REFORMA. Lo que hicimos es que dí la instrucción de hacer el mantenimiento con ingenieros militares porque lo hacen mejor, hacen un buen trabajo y si una obra, que no se olvide eso, que cuesta mil millones, los ingenieros militares la hacen en un año (...), esa misma obra de mil la cobran en dos mil

"Y en vez de hacerla en uno la hacen en dos, pero sí esa misma obra se entrega a contratistas ya no son mil ni son dos mil con 3, 4 o 5 mil y ya no se hace en uno o dos años en 3 o 4 o no se hace, porque se llevan hasta el anticipo. Entonces que se vayan a robar más lejos", lanzó.

REFORMA publicó hoy que los militares se harán cargo del mantenimiento carretero y tendrán otra gran bolsa millonaria.

En un oficio girado al Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, el Coronel Francisco Javier Gutiérrez Sosa, subdirector de la Dirección General de Ingenieros, le solicita información de los proyectos de mantenimiento carretero considerados para este año.