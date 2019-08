Va el PES por nuevo registro

Ciudad de México.- Las organizaciones ligadas al desaparecido Partido Encuentro Social (PES) y a la expresidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, llevan ventaja en la carrera para convertirse en partidos políticos nacionales.

Apenas el pasado 20 de marzo, la sala superior del Tribunal Electoral federal confirmó la pérdida de registro del PES por no alcanzar 3 por ciento de votos en alguna de las elecciones federales de 2018.

No obstante, ahora como agrupación Partido Encuentro Solidario (PES) tiene la primera posición en la búsqueda del registro, pues en seis meses ha realizado 163 asambleas distritales, es decir, 81 por ciento de las 200 requeridas.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) al 14 de agosto ese grupo había registrado 75 mil 906 afiliados de los 233 mil 945 obligatorios.

Mientras Redes Sociales Progresistas, impulsada por el magisterio, ha efectuado en ese mismo lapso 10 encuentros estatales, de los 20 solicitados, lo que representa el 50 por ciento. Sin embargo, es la agrupación con más militantes, 108 mil.

Libertad y Responsabilidad Democrática, agrupación del ex Presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, se sitúa en el sexto lugar, con 46 encuentros distritales, 23 por ciento, y 31 mil 198 afiliados.

De las 102 organizaciones que arrancaron hace seis meses, siguen interesadas 80, pero sólo 23 están realizando asambleas. Tienen hasta febrero de 2020 para cumplir los requisitos.

Otras tres organizaciones llevan entre 21 y 28 por ciento de reuniones: Fundación Alternativa, del ex priista César Augusto Santiago; Teniendo Espacios y Súmate a Nosotros.

Movimiento Ambientalista Social por México, la agrupación de Nicolás Mollinedo, ex chofer de Andrés Manuel López Obrador, ha realizado apenas 20 asambleas distritales.

La mayoría de las asociaciones lleva menos de 10 asambleas y menos de 15 mil afiliados. Incluso, reportó el INE, 40 organizaciones no han registrado ni un solo militante, es decir, ni quienes solicitaron el registro se han afiliado.

Hace unos días, el director del Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Ballados, calificó de laxos los requisitos para el registro como partido político, por lo que consideró que debería realizarse un primer corte a los seis meses y desechar a aquellas organizaciones que no tengan cierto porcentaje.

Eso, argumentó, porque la mayoría no tiene o es mínima su actividad, y el organismo electoral debe destinar recursos humanos y económicos para supervisar sus tareas.