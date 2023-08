Va FGR contra abogado de Treviño por denunciar a Gertz

Agencia Reforma

Ciudad de México .- La Fiscalía General de la República procedió penalmente contra abogado del ex director de Pemex, Carlos Treviño Medina, para imputarlo ante un juez supuestamente de haber denunciado "falsamente" a Alejandro Gertz Manero por tortura psicológica a Emilio Lozoya.

El litigante Óscar Zamudio Campos fue citado para el próximo martes a las 12:20 horas a una audiencia de imputación que presidirá el juez de control José Rivas González, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, según el citatorio.

La FGR pretende imputarlo y pedir su vinculación a proceso por un delito de abogados, patronos y litigantes que consiste en "alegar" a sabiendas hechos falsos o leyes inexistentes o derogadas, conducta sancionada con 2 a 6 años de prisión, multa de 100 a 300 días y la suspensión e inhabilitación para ejercer la profesión.

El hecho que le atribuyen es haber presentado el 29 de julio de 2022 una denuncia "falsa" contra al titular de la FGR, por presunta tortura psicológica a Lozoya para obligarlo a declarar y acusar a Carlos Treviño de recibir sobornos en el contrato de Etileno XXI.

El ahora imputado citó en su denuncia contra Gertz las llamadas telefónicas que le intervinieron y que circularon el 23 de junio del año pasado, en las que presiona al padre de Lozoya para que se desista de un amparo y despida al abogado Javier Coello Trejo.

La FGR no investigó la denuncia del abogado de Treviño y el mes pasado el Quinto Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México le negó un amparo con el que pretendía que se abriera la indagatoria.

El tribunal dijo que Treviño no tenía legitimidad para denunciar las torturas a un tercero, porque ese delito no le afectaba a su esfera jurídica.

Acusa represalia de Gertz

En entrevista, Óscar Zamudio Campos afirmó que la judicialización de este caso en su contra en un acto de intimidación y represalia de Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, quien pretende mandar el mensaje de que él es intocable y no puede ser denunciado.

"Estoy convencido de que es un acto de intimidación, voy a afrontar la audiencia con dignidad, no tengo duda de que debería ganarla (...) Yo creo que sí (es una represalia de Gertz), pero yo lo denuncié a él porque él es el que sale en los audios, él es el que sale coaccionando al papá para que dejen de tener como abogado al licenciado Coello, él es el que sale pidiéndole que desistan de una acción de amparo. Si eso no le parece escandalosos a la gente, no sé qué pueda ser escandaloso. Si él hizo eso, pues a él lo denuncié", dijo el defensor.

"Ellos quieren mandar un mensaje, que es muy delicado su mensaje, y es 'somos intocables, a nosotros no nos pueden denunciar, quien lo haga, miren, les vamos a quitar su cédula; quien lo haga, lo vamos a perseguir penalmente, lo vamos a apretar', ese es el mensaje que están dando. A mí me parece un mensaje completamente negativo y hay que alzar la voz fuerte, hay que mandar un mensaje de que no es intocable, de que no debería serlo".

"Esto es muy grave, primero se atacó a través de la FGR, a adversarios políticos, luego a jueces, ahora a los abogados, van por el círculo completo, están mandando ese mensaje, 'a la Fiscalía no se le denuncia'".

Zamudio explicó que la carpeta de investigación en su contra fue iniciada por la Fiscalía apenas en diciembre pasado y que a la fecha no cuenta con ningún testimonio en su contra.

Consideró que el hecho que aceleró el ejercicio de la acción penal fue una audiencia celebrada el mes pasado en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la que el juez Luis Benítez Alcántara ordenó a la FGR abrir una carpeta de investigación contra Lozoya por el delito de falsedad en declaración.

Esa denuncia originalmente fue presentada desde el 2021 por Treviño, pero la Fiscalía había sido renuente a darle trámite. Por eso el abogado llevó el caso ante el juez de control y obligó a investigar al ex director de Pemex.

Treviño se encuentra evadido de la justicia, ya que desde octubre de 2021 existe una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa y lavado, derivado de una denuncia de Lozoya en la que lo acusa de recibir 4 millones de dólares en sobornos por el contrato de Etileno XXI.