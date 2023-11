Va Frente por carro completo en Morelos con Meza

Cuernavaca, México.- Dirigentes del PRD, PAN y PRI informaron que su coalición en Morelos va en todos los distritos federales, estatales y ayuntamientos, con la senadora Lucía Meza, virtual candidata a la Gubernatura, a la cabeza.

En conferencia de prensa en Cuernavaca, acompañada del líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, dirigentes locales del PAN y PRI y legisladores, Meza agradeció al Frente Amplio la invitación para encabezar sus esfuerzos en la entidad.

"Me siento muy contenta de recibir estas invitaciones de este Frente Amplio por México y ahora Frente Amplio por Morelos (...) y agradezco a los tres dirigentes nacionales Jesús Zambrano, Marko Cortés y Alejandro Morales, por esta invitación que me hicieron... Moreno, perdón, Alejandro Moreno, por esta invitación que me hacen para poder encabezar los esfuerzos del Frente Amplio en el estado de Morelos", declaró.

Apenas el pasado 8 de noviembre, Meza, inconforme con el proceso interno de Morena en Morelos, renunció al partido y denunció imposiciones y corrupción por parte del actual Gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Hoy, aseguró la aspirante, nos unen las coincidencias a cuatro partidos, tres nacionales y uno estatal con gran presencia en la entidad, para cambiar las cosas con las que no estamos de acuerdo en Morelos.

Meza aseguró que a esas fuerzas políticas les une la emergencia por la que atraviesa el Estado.

Estoy contenta, sostuvo, de representar esta coalición "histórica", donde hoy estamos poniendo al centro del debate el interés de la ciudadanía más allá de los intereses políticos y partidistas.

En su turno, Zambrano se dijo seguro de que el Frente ganará en Morelos con Meza como representante, como lo harán en otras entidades del País.

"Me da muchísimo gusto el que estemos aquí sumando fuerzas, cerrando filas, dispuestos a caminar juntos en las batallas venideras (...) con los tiempos de cada partido para que en este hecho histórico, el que cuatro partidos estemos decididos a caminar juntos en el momento en el que país y Morelos nos necesita".

"Con la alegría de que nuestra amiga Lucy Meza, así la conozco y así me refiero a ella siempre con afecto , esté tomando esta determinación"

Zambrano dijo que así como la han invitado los dirigentes locales de los partidos, él como dirigente nacional, en el PRD quieren encabece el esfuerzo de gobernar en el estado.

Cada partido tienen sus propios tiempos y te han hecho las invitaciones para que te inscribas en los tiempos procesales debidos y en el PRD hacemos lo propio para que también lo hagas, añadió.

"Queremos verte con nosotros, queremos verte a la cabeza, queremos que en esta alianza histórica que estamos dispuestos ya a formar que hemos ido logrando en los acuerdos internos de cada partido (...) queremos ir en una coalición, en una alianza total aquí contigo a la cabeza, porque estamos seguros que así es como podemos rescatar Morelos, Morelos no se merece la situación que hoy vive, que hoy padece en todos los ámbitos", afirmó.