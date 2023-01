Va México por 700 mdd de García Luna

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el Gobierno de México busca obtener 700 millones de dólares de Genaro García Luna que están en litigio en Florida.

Durante la mañanera, el Mandatario federal habló del juicio en Estados Unidos al ex Secretario de Seguridad federal y afirmó que su Administración está trabajando para hacerse del dinero.

"Lo que sí, nosotros vamos a procurar recoger el dinero, es más, hay un juicio, 700 millones de dólares, en Florida y sus abogados plantearon de que no tenía México por qué ir a litigar allá y un juzgado en Florida nos dio la razón, es decir, sí podemos y se está trabando en eso, 700 millones de dólares y otros posibles activos", indicó.

López Obrador reiteró que tiene tres hipótesis sobre el juicio. La primera es que García Luna sea inocente; la segunda que sea culpable y haya engañado a los ex Presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón; y una tercera, que el ex Secretario haya actuado con la licencia de los ex Mandatarios.

"Yo sigo sosteniendo mis tres hipótesis", planteó.

"Una, que no es culpable García Luna, que no se le va a probar nada y que lo tienen que liberar, aunque sería un fiasco, sobre todo, quedarían muy mal las agencias y el Gobierno de Estados Unidos, pero si es inocente, aunque queden mal, las agencias y el Gobierno de Estados Unidos, porque, por encima de todo está la justicia, esa es una hipótesis".

"La segunda, es que sí está involucrado y que actúo por su cuenta, o sea, engañó a autoridades de Estados Unidos y engañó a Fox y a Felipe Calderón".

"Y lo otro es que sí, sí, sí, sí, esa es la tercera hipótesis, de que actuaba así porque tenía, cuando menos, la licencia del Presidente o de los Presidentes".