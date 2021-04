Va otra vez 'Toro' Salgado ante el Tribunal Electoral

Ciudad de México.- Félix Salgado Macedonio informó que no ha sido notificado por el INE del acuerdo aprobado la noche de ayer, en el cual el órgano electoral ratificó cancelarle la candidatura, pero dijo ya tener lista la impugnación que presentará.

Salgado Macedonio llegó alrededor de las 6 de la tarde a una manifestación que realizaban sus seguidores sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en Chilpancingo, con quienes se tomó algunas fotografías y después se retiró rumbo a Acapulco.

Señaló que ya tiene lista la impugnación que presentará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una vez que el INE le notifique el acuerdo en el que resolvió cancelar su candidatura.

Salgado Macedonio volvió a calificar de arbitrario el acuerdo del INE y aseguró que aún no hay un plan B en Morena para sustituirlo, pese a que el partido tendrá 48 horas para hacer una propuesta una vez que sea notificado.

Yo ya tengo la impugnación lista, ya nomás espero que me notifiquen; no hay plan b, yo soy el candidato de Morena y voy a impugnar a la decisión del INE arbitraria, una decisión que no corresponde a la constitución", dijo.