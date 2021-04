Va PES en contra de regalo de Zaldívar

Ciudad de México.- La fracción de Encuentro Social en la Cámara de Diputados anunció que votará en contra de la reforma al Poder Judicial que alargará dos años en la gestión de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En tanto, PVEM y PT se han manifestado a favor.

El diputado Edgar Guzmán dijo que, si bien reconocen la honestidad y honorabilidad de Zaldívar, el PES decidió no apoyar la reforma que le dará la prolongación del cargo

"No podemos hacer leyes con dedicatoria y permitir no respetar la carta magna. Hagamos honor a ese juramento y quitemos este artículo 13°. de no hacerlo estaríamos violentando la supremacía constitucional, pues un artículo transitorio no puede modificar el período para el cargo de Presidente de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", manifestó al advertir que se daña la división de poderes.

La diputada del PVEM Zulma Mata negó que sea una reelección del presidente de la Corte, sino que es una ampliación en la duración del encargo, por única ocasión y con un objetivo específico para cumplir con la implementación de la reforma.

Dijo que Zaldívar concluirá su encargo como ministro el 30 de noviembre del 2024 y no se extenderá ni un día más, de los 15 años que señala la Constitución.

"No es un traje a la medida", afirmó la legisladora del PVEM, partido que propuso el artículo 13 transitorio que alarga el periodo de Zaldívar en la Presidencia de la Corte.

Afirmó que tampoco será la puerta de entrada para la reelección presidencial.

El petista Gerardo Fernández Noroña indicó que con la postura en contra del transitorio se olvida el resto de la reforma al Poder Judicial.

Llamó al PES a apoyar la reforma.

"Asumimos el costo de apoyar la reforma y de las campañas de linchamiento que habrá", expuso.