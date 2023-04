Va SCJN en contra de que Sedena controle Guardia Nacional

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Corte se perfila a invalidar la reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena.

El dictamen no pudo ser votado en definitiva ayer porque la sesión se extendió tras intervenciones extensas de los Ministros Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel, identificados como afines a la 4T, quienes defendieron la participación militar en seguridad pública y condenaron, en el caso de Zaldívar, la corrupción que ha imperado en las anteriores corporaciones federales.

La Ministra presidenta Norma Piña subrayó que las funciones de seguridad ciudadana son de la competencia exclusiva de autoridades civiles y que a las Fuerzas Armadas les corresponde una tarea distinta, la de seguridad nacional.

Previamente, por nueve votos contra los dos de Zaldívar y Esquivel, el pleno aprobó una primera parte contextual del proyecto, que concluye que la reforma constitucional de 2019 para crear la GN resultó del consenso entre los partidos políticos para establecer una corporación de carácter civil, en la que se rechazó la propuesta inicial de un mando mixto con militares.

"El Decreto por el que se crea la Guardia Nacional constituye una reforma constitucional altamente socializada y consensuada a través de numerosos ejercicios de Parlamento Abierto en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. En él, se buscó crear una nueva institución de seguridad pública, con un mando y una adscripción civil, integrada por elementos civiles", explica el proyecto.

Lo anterior se reflejó en el Artículo 21 de la Constitución, que ordena que la GN estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), y que Morena no pudo reformar en 2022 al no contar con la mayoría calificada necesaria en el Congreso, lo que llevó a intentar el traslado a Sedena por medio de leyes secundarias.

Cabe mencionar que, desde octubre pasado, dicho traslado quedó congelado por la suspensión que concedió una jueza federal de Irapuato en un amparo, misma que sigue vigente.

Arremeten Zaldívar y Esquivel

El Ministro Zaldívar habló durante 35 minutos para defender la participación militar en la GN y en tareas de seguridad pública, justificar la creación de esta corporación como reemplazo de la Policía Federal, y criticar el proyecto de González Alcántara.

Durante sus cuatro años como Presidente de la Corte, Zaldívar reiteró en múltiples ocasiones su desconfianza y enfrentamientos con la PF por el caso Florence Cassez, en el sexenio de Felipe Calderón, lo que hoy retomó.

"Todos los esfuerzos realizados por el Estado Mexicano desde la creación de la Policía Federal Preventiva en 1999, la Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2001 y la Policía Federal en 2009 hasta su extinción en 2019 se encuentran marcados por la existencia probada de la pertenencia al crimen organizado de su más alto mando", dijo.

Esto en alusión a la reciente condena contra García Luna, quien fue fundador o mando de varias de las instituciones mencionadas, por proteger al Cártel de Sinaloa.

"Las cúpulas de estas fuerzas policiales quedaron marcadas por los montajes, la alianza con el crimen organizado y la simulación", agregó Zaldívar.

"La Guardia Nacional se crea para romper con una institución policial viciada que tuvo dos procesos no exitosos de reestructura".

Zaldívar afirmó que las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en realidad no son dependencias militares, pues no se les debe confundir con el Ejército y la Armada, sino que forman parte de la Administración Pública Centralizada y, al menos en teoría, podrían ser encabezadas por civiles.

Afirmó que mientras la GN mantenga objetivos, entrenamiento y tácticas propias de policías civiles, que sus mandos o integrantes provengan de las Fuerzas Armadas en nada se opone a la Constitución o los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Armar una institución de este tamaño a partir de cero sería prácticamente imposible sin el apoyo y experiencia de una institución con la experiencia de la Sedena", dijo el Ministro que enfatizó la complicada ingeniería administrativa y presupuestal requerida para hacer funcionar a la GN.

"Una Guardia Nacional químicamente pura ajena a cualquier elemento militar no es sostenible", añadió Zaldívar, quien anunció que también hablará hoy, "no podemos hacer decir a la Constitución cosas que no dice".

Por su parte, Yasmín Esquivel dedicó 23 minutos a subrayar que la GN sigue siendo un órgano desconcentrado adscrito a la SSPC y que en nada afecta que se le ponga bajo control militar, ya que dicha dependencia sigue siendo la responsable de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

"A este alto tribunal le corresponde juzgar, no gobernar", dijo la Ministra, quien consideró que la Corte no debe intervenir en el diseño de políticas públicas en determinadas materias.

"Atendamos el reclamo de la población, de esta población en todos los rincones de nuestro País en que se exige seguridad y vivir en paz. Sin duda alguna el apoyo a la Guardia Nacional por parte de las instituciones a que más confianza tiene la sociedad, la Sedena y la Marina, son indispensables para salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, hagámoslo por México", remató.