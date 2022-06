Va SEP por medio millón que dejó la escuela

Especial / Agencia Reforma / La secretaria de Educación, Delfina Gómez, dijo que promoverán más becas para evitar la deserción escolar

Ciudad de México.— La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, anunció una "cruzada nacional", para rescatar a 512 mil estudiantes que durante el último periodo no volvieron a las aulas, luego del confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Este número de estudiantes representa el 1.5 por ciento de la matrícula total de Educación Básica.

El objetivo, dijo la funcionaria en la "LIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas", es que para el próximo ciclo escolar que iniciará en agosto, 25 millones de alumnos estén en la lista de asistencia.

Detalló que en Educación Básica se tiene registrado el mayor número de educandos que no regresaron a las aulas, especialmente en preescolar y primaria, pero de forma contraria, en bachillerato, dijo, se inscribieron 85 mil alumnos más, lo que representó un aumento de 1.7 por ciento en la matrícula.

Para ello, les solicitó apoyo y acciones de las autoridades educativas de las 32 entidades, que fueron convocadas para esta reunión.

Entre las medidas que mencionó se encuentra la flexibilización de las normas de control escolar, la ampliación de programas de becas federales y la mejora de la infraestructura escolar a través del programa la Escuela es Nuestra.

"Hemos detectado que hay niños que no regresaron no porque no quieran, sino porque no tienen recursos para afrontar lo mínimo, como es el pasaje o quizás es llevar un alimento o un material", expuso.

Gómez aseveró que la solicitud de la ampliación ya fue externada a la Coordinación Nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

"Que nos dé un programa especial para esos pequeñitos que no regresan por causas económicas, que les pueda abrir ese espacio", dijo.