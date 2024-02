Va también Sheinbaum con Papa: 'hora que nunca olvidaré'

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, reveló que este jueves también tuvo una reunión con el Papa Francisco, la cual nunca olvidará.

En redes sociales, Sheinbaum publicó dos fotografías y un mensaje en el que describió que durante una hora sostuvo un diálogo en el despacho privado en Santa Marta del máximo representante de la Iglesia Católica.

"Fue una hora excepcional que nunca olvidaré, con una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza. Le llevé de regalo unas hermosas piezas del pueblo wixárika", expresó Sheinbaum Pardo.

"Además de ser el máximo representante de la Iglesia católica, la religión de la gran mayoría de mi pueblo, tengo una profunda admiración por su pensamiento humanista. Me regaló grandes consejos de vida".

Sheinbaum añadió en su escrito agradecimientos a Héctor y Mauricio Sulaimán, empresarios dedicados al deporte, así como a Adrián Pallarols, hijo del orfebre Juan Carlos Pallarols.

Esta reunión de Sheinbaum se da luego que esta misma semana su contrincante electoral, la candidata de la Oposición (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez, también se reunió con el Pontífice.

Xóchitl aseguró que en su reunión del pasado martes el Papa le deseó suerte en su aspiración presidencial.

"Me deseó la mayor de las suertes", confió en su cuenta de X, donde acompañó tres fotografías al lado del Pontífice, una con su esposo, Rubén.

"Me reuní en el Vaticano con Su santidad @Pontifex a quien reafirmé mi fe por Dios y la iglesia católica. Sostuvimos un diálogo cordial e intercambiamos puntos de vista sobre la cultura del descarte, que consiste en la marginación a todo aquello que no produce, así como sobre diversas crisis que enfrenta la humanidad. Me deseó la mayor de las suertes", reseñó.

Gálvez fue recibida en audiencia por el Papa durante unos 40 minutos con su esposo, sus hijos Diana y Juan Pablo (que se llama así en honor a Juan Pablo II); el jefe de su campaña, Santiago Creel Miranda; y su yerno.