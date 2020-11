Va Zacatecas por ley de uso obligatorio de cubrebocas

Reforma

Zacatecas.- El Gobierno presentó al Congreso local una iniciativa de ley para obligar el uso de cubrebocas durante la epidemia de Covid-19, algo que ya fue avalado en Sonora, Colima y Chihuahua.

El Gobernador Alejandro Tello explicó que la propuesta es que la iniciativa pase directamente a su votación en el Pleno.

"He presentado una iniciativa donde se multará, se sancionará de manera económica a quien no use el cubrebocas en un cúmulo de espacios públicos, son recursos que finalmente se irán al propio sector Salud, a la atención de la pandemia", explicó en conferencia.

"Nos queda muy claro que mientras no haya una vacuna, más allá de los anuncios que se puedan estar haciendo de los avances en la misma, durante muchos meses la única vacuna que tendremos para no contagiarnos es el uso correcto del cubrebocas".

La obligatoriedad de su uso será para cualquier ciudadano que esté en espacios públicos, cerrados o al aire libre, al interior de establecimientos comerciales, industriales o de servicios, en centros laborales, lugares de culto religioso, transportes públicos y centros de salud.

En caso de no acatar la ley, se prevén en la iniciativa sanciones que van desde apercibimientos hasta arrestos administrativos de 36 horas, y también sanciones económicas de hasta 2 mil 172 pesos, advirtió Jehú Salas, Secretario General de Gobierno.

Apenas el pasado 16 de noviembre, en Chihuahua entró en vigor la Ley que Regula el Uso Obligatorio de Cubrebocas, la cual prevé arrestos de hasta 12 horas para los que la rompan.

En Sonora, el pasado 3 de noviembre se avaló una ley similar, pero no tiene ninguna sanción para las personas que no la acaten.

En Colima, la Legislatura estatal aprobó el 14 de agosto una ley para obligar el uso de cubrebocas, pero ahí sí contemplaron sanciones de apercibimiento, entrega de material médico o multa por hasta 25 Unidades de Medida y Actualización.