Vacuna contra covid 'es innecesaria para mi cuerpo': antivacunas

Ciudad de México.- Aunque la Secretaría de Salud federal pidió no caer en temores o mitos por la vacuna contra covid-19, algunos mexicanos están decididos a no vacunarse contra el virus, algunos de ellos incluso han sido “antivacunas” toda su vida.

Para Ana de 35 años, habitante de la Ciudad de México y quien nunca se ha vacunado, ya que creció en una familia que prescinde de la medicación alópata, el cuerpo humano tiene la capacidad inherente de tratar con lo que venga, incluso contra el covid-19.

Aseguró que el no vacunarse no ha mermado su salud, ni la ha disminuido en absoluto, incluso en muchos sentidos ha mejorado.

"Por supuesto, hay que ingerir alimentos necesarios para fortalecer el sistema inmune, hacer ejercicio y cuidarse física, emocional y espiritualmente”, agregó.

Señaló que cada quien es responsable de su cuerpo y su bienestar, por lo que pidió informarse antes de tomar cualquier decisión, sin embargo, para ella las vacunas son innecesarias.

Para Pablo Antonio Sicilia Miranda, de 40 años y empresario, el tener un sistema inmune acelerado es mejor que la vacuna contra covid-19.

"Aunque no he sido antivucanas, en especial en esta sí, no me voy a vacunar contra el covid-19, puesto que varias veces he estado en contacto con la enfermedad y he sido asintomático gracias a Dios”, dijo.

Señaló que para él es más importante tener una alimentación sana, así como evitar azúcares, evitar fumar, hacer ejercicio y tomar todos los días té y jugo.

"No pienso nada grave, ni nada negativo de la vacuna contra covid-19, no creo que sea una vacuna que nos vaya a degradar la salud, simplemente por la buena experiencia que he tenido con mi alimentación, me han hecho asintomático, pero no solo a covid, sino a la gripa, a la influenza, he convivido con personas que la tienen y gracias a Dios no me he contagiado”, reiteró.

Movimiento antivacunas

El movimiento antivacunas tiene su origen en 1998, cuando el médico británico Andrew Wakfield publicó un estudio en la revista The Lancet en el que aseguraba que la vacuna triple viral estaba asociada a la aparición de autismo en los niños.

El estudio se convirtió en una de las bases para el movimiento antivacunas, padres en todo el mundo comenzaron a no vacunar a sus hijos.

No obstante, una investigación periodística realizada en 2007 reveló que el médico había manipulado los datos de los participantes para obtener resultados y poder demandar a las farmacéuticas que fabricaban vacunas. Posteriormente, Andrew Wakfield perdió su licencia médica.

Ssa pide no caer en temores o mitos

La Secretaría de Salud federal (Ssa) explicó que una vacuna, incluida la de covid-19, es un producto que genera inmunidad o protección contra una enfermedad y ayuda al cuerpo a prepararse para futuras exposiciones; pueden ser administradas mediante inyecciones, por vía oral o aerosol.

¿Qué contienen?

Todos los componentes de las vacunas son importantes para garantizar su inocuidad y su eficacia. Estos son algunos de ellos:

El antígeno: es una forma muerta o debilitada de un patógeno (por ejemplo, un virus o una bacteria) que prepara a nuestro organismo para reconocer y combatir una determinada enfermedad en el futuro.

Adyuvantes: ayudan a incrementar la respuesta de nuestras defensas y, así, facilitan la acción de las vacunas.

Conservantes: garantizan que la vacuna mantiene su eficacia.

Estabilizantes: protegen la vacuna durante su transporte y almacenamiento.

¿Cómo funcionan?

Después de vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente patógenos (como virus o bacterias).

La mayoría de las vacunas se inyectan, pero otras se ingieren (vía oral) o se nebulizan en la nariz.

Beneficios de vacunarse

La Ssa destacó que cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean.

A algunas personas, por ejemplo, las que padecen enfermedades graves, o quienes tienen muy bajas sus defensas, en algunas ocasiones no se les aconseja vacunarse contra determinadas enfermedades o su respuesta no protege como personas sanas; por lo tanto, la protección de esas personas depende de que los demás nos vacunemos y ayudemos a reducir la propagación de tales enfermedades.

Es segura la vacuna covid-19?

La dependencia afirmó que la vacuna contra covid-19 es segura.

"Todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos, y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. Los científicos también siguen constantemente la información procedente de diferentes fuentes en busca de indicios de que una vacuna pueda tener efectos adversos”, explicó.

La Secretaría de Salud también recomendó seguir con las medidas de prevención contra covid-19 aun estando vacunado.

Explicó que las vacunas tardan un tiempo en hacer efecto y el cubrebocas, la limpieza de manos y el gel, son medidas adicionales de control de la pandemia.