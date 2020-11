Vacuna de Pfizer contra Covid llegaría a México en primer trimestre de 2021

Ciudad de México

A más tardar en el primer trimestre del 2021, México podría tener acceso a la vacuna contra Covid-19 elaborada por la Farmacéutica Estadounidense Pfizer, informó Alejandro Cané, Líder de asuntos científicos y médicos para América del Norte de la división de vacunas de Pfizer.

Desde Argentina, en entrevista exclusiva con Excélsior, el investigador clínico, indicó que a finales de noviembre, se tiene previsto entregar el paquete de información, de eficacia, seguridad, calidad y manufactura de la fase tres del ensayo clínico que se desarrolla en conjunto con la empresa de biotecnología alemana Biontech, para que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) y a la Agencia Europea de medicamentos (EMA), hagan su evaluación y emitan la “autorización para uso en situaciones de emergencia”.

Alejandro Cané explicó que -incluso- si las vacunas son autorizadas este mismo año, Pfizer iniciará - de inmediato y antes de que concluya el 2021- la distribución de 50 millones de dosis que ya tiene elaboradas, las cuales serán repartidas entre los países con los que ya tiene acuerdos de pre compra, como México.

“Hemos firmado acuerdos con distintos gobiernos del mundo, no solamente con el Gobierno Mexicano, para suplir de vacunas en un cronograma que va desde la aprobación regulatoria hasta el primer trimestre del año próximo.

“Nuestro calendario es tener alrededor 50 millones de dosis disponibles para distribuir en el año 2020 y uno punto 3 billones de dosis a lo largo del año 2021.

“Obviamente esta es la distribución global. La forma en que se distribuyan y se apliquen las vacunas de cada país va a depender de la decisión de la autoridad sanitaria. En el caso de México, la Cofepris, desde el punto de vista regulatorio y de la Secretaría de Salud”, detalló.

VACUNA DE PFIZER-BIONTECH PODRÍA SER LA PRIMERA

El líder de asuntos científicos y médicos para América del Norte de la división de vacunas de Pfizer, Alejandro Cané, señaló que luego de que este lunes, se informó que en -resultados preliminares su vacuna presentó un 90 por ciento de eficacia, se abre la esperanza para el mundo cuente con un biológico que puede detener la pandemia.

Dicho informe, que todavía no es concluyente, surgió en la fase tres del ensayo clínico, que desde Julio, se realiza en seis países con la participación de más de 30 mil personas mayores de doce años.

De cumplirse con los tiempos estimados de producción, autorización y distribución, se convertiría en la primera vacuna contra el virus SARS-CoV-2.

“Las tres consideraciones innegociables que debe cumplir la vacuna son: eficacia, seguridad y altos estándares de calidad, sin esas tres condiciones la vacuna no va a llegar a la gente.

“Si los resultados que estamos viendo ahora -porque somos los únicos que hemos compartido los resultados de eficacia preliminares- será así , pero lo importante no es ser el primero o el segundo sino tener vacunas disponibles que lleguen a la gente mostrando seguridad y eficacia”, indicó Alejandro Cané.

La vacuna de Pfizer-Biontech se aplicará en dos dosis con un intervalo de tres semanas, que no debe superar los 21 días. La inmunización, se desarrolló con una tecnología basada en el ARN mensajero del virus que es la copia de la información genética del virus SARS-CoV-2.

GOBIERNO MEXICANO ANUNCIÓ PRECOMPRA A PFIZER

El pasado 4 de noviembre, Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que México realizó una pre compra con un depósito inicial para adquirir 51 millones de vacunas contra coronavirus, mediante el mecanismo de Acceso Mundial a las vacunas contra COVID-19, denominado COVAX, que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales.

No obstante, añadió, que estas dosis son insuficientes para el país, por lo que existe la capacidad financiera para adquirir un mayor número con otras tres opciones de pre compra, que se negociaron -por separado- con los laboratorios Pfizer, Astra-Zeneca y CanSino-Biologics.

“Los compromisos de pre compra, se firmaron hace un par de semanas. Estos compromisos de precompra, lo que permiten es garantizar el acceso. No son todavía contratos, son compromisos que ayudan al Gobierno de México a tener un acceso oportuno y facilitado.

“En todos los casos, tanto en el mecanismo COVAX, como estos tres laboratorios, es un asunto no negociable que si las vacunas no demuestran seguridad, calidad y eficacia, no pueden ser compradas, ni utilizadas en nuestro país”, detalló.

Fuente: www.excelsior.com.mx