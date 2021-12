Vacuna de refuerzo será universal: López Obrador

Reforma

Chihuahua, Chih.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la vacuna de refuerzo contra el Covid-19 será universal.

"(Sobre la vacuna de refuerzo) ya lo estamos haciendo. Empezamos con adultos mayores de 60 años hacia delante y va a ser universal, y luego vamos con maestros, como comenzamos, pero va haber vacuna de refuerzo en todos los casos y tenemos las vacunas suficientes", comentó López Obrador.

"Está demostrado que lo que protege son las vacunas y que tenemos que buscar que todos se vacunen y que no se quede nadie sin vacunarse. Está probado que lamentablemente los que se están hospitalizando y fallecen es porque no están vacunados, un porcentaje considerable. Entonces, los rezagados, los que están pensando, que ya no estén pensando y que se vacunen porque hay que protegernos y sí viene la vacuna de refuerzo".

En conferencia desde Chihuahua, el Mandatario federal dijo que primero aplicarán la vacuna a los rezagados, después a los adultos mayores, los maestros y a quienes tienen enfermedades crónicas.

"Entonces, sí viene la vacuna para los maestros, el propósito es primero rezagados, porque estoy seguro que es en localidades del Municipio de Sierra de Chihuahua donde todavía no se han vacunado. Esto nos pasa en los lugares más apartados, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero; entonces tenemos que llegar allá y vacunarlos a todos los rezagados.

"Segundo, adultos mayores; tercero, los jóvenes que ya están vacunados de 15 a 17; quienes tienen una enfermedad crónica. Todos son prioritarios para la vacuna, pero va de acuerdo a un programa", explicó.

Las declaraciones del Presidente contrastan con lo dicho por Hugo López-Gatell el pasado 7 de diciembre. En la conferencia de aquel día, el subsecretario de Salud dijo que, según la OMS, no existe evidencia científica para que las dosis de refuerzo se extiendan al resto de la población.

"Los refuerzos deben enfocarse a grupos de la población que son más vulnerables, por ejemplo personas adultas mayores o personas que padecen enfermedades inmunosupresoras, en quienes la eficiencia de la vacuna podría no ser la óptima.

"El segundo elemento importante a tomar en cuenta es que no existe evidencia concluyente para recomendar refuerzos en forma generalizada; es decir, personas de cualquier edad o personas que son en general saludables y que no tienen estos problemas de menor eficiencia de la inmunidad. Hay que evitar el uso de refuerzos en forma generalizada cuando no se ha completado el suficiente grado de vacunación", aseveró López-Gatell aquel día.