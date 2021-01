Vacuna masiva contra Covid arranca el próximo martes

Ciudad de México

El martes arranca la campaña de vacunación masiva en México, anunció este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador de gira en Colima.

El titular del Ejecutivo recordó que a partir del martes se incrementará considerablemente el número de dosis de vacuna comprometida con Pfizer y posteriormente arribarán las que se tienen contratadas con otras farmacéuticas.

"Vamos a iniciar el martes próximo una campaña de vacunación masiva, porque el martes próximo llegan más de 400 mil dosis de Pfizer. Vamos a poder desplegar 10 mil brigadas de vacunación, pensando en cumplir con este propósito de vacunar a 15 millones de adultos mayores”, presumió López Obrador.

El presidente consideró esto como una buena noticia, pues de lograr el objetivo de vacunar a ese sector de la población se avanzará considerablemente en la reducción de muertes por eL nuevo coronavirus.

Foto: cuartoscuro

"Si logramos esto, y lo vamos a lograr, se va a reducir la mortalidad, el fallecimiento por Covid en el país en un 80 por ciento, eso es lo que nos han dicho los especialistas, los médicos”, adelantó el presidente.

En Colima, el presidente reiteró que en esa entidad se reunieron las condiciones para el repunte de la delincuencia, pues las bandas del crimen organizado se disputan el control del tráfico de drogas y de químicos precursores de drogas que ingresan a través de Manzanillo.

"Vamos a seguir enfrentando el problema de la violencia, yo no quiero que siga estando Colima en los primeros lugares en índice delictivo, nadie lo desea, no lo merece la gente de Colima. Es cosa de no olvidar cómo era Colima, uno de los estados más tranquilos de México y de descompuso en los últimos tiempos”, reconoció el titular del Ejecutivo.

López Obrador inauguró el cuartel de la Guardia Nacional en Tecomán. Mañana supervisará el funcionamiento del puerto de Manzanillo.

Fuente: www.excelsior.com.mx